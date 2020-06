Se billedserie Siden november har Juventus Steak House i Svogerslev haft besøg af Fødevarestyrelsen fire gange. Hver gang har der været anmærkninger. Foto: Steen Østbjerg

Juventus meldt til politiet: Restaurant fejler i fire kontroller på stribe

Roskilde - 13. juni 2020 kl. 00:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sin nuværende konstruktion har Juventus Steak House i Svogerslev eksisteret i mindre end et år, men set ud fra Fødevarestyrelsens synspunkt har restauranten ikke fået den bedste start. Fire gange har myndighedens kigget forbi siden november, og ikke en eneste gang har kontrollanten været tilfreds med forholdene, som derimod har udløst bøder, sure smileyer og nu også en politianmeldelse.

Ved det første besøg i november bemærkes det i kontrolrapporten, at virksomheden fravalgte at få vejledning, som er en del af tilbuddet om udvidet førstegangskontrol. Den vejledning lader der ellers til at have været brug for, for rengøringen i køkkenet viste sig at være mangelfuld, og det var også tilfældet, da kontrollen vendte tilbage i januar, hvor der tillige blev givet indskærpelser i forhold til håndtering af fødevarer og virksomhedens egenkontrol.

Første bøde Første gang, der faldt bøder, var ved opfølgningsbesøget, der fandt sted i begyndelsen af april. Igen kneb det gevaldigt med rengøringen: På gulvet lå madrester af ældre dato, der var belægninger i hjørnerne af køleskabet, og lysstofrørene i et emfang var fedtede, lige som der var indtørrede bananfluer på dem.

Restaurantens ejer lovede, at der ville blive gjort rent, men det forhindrede ikke den bøde, der kom for ikke at have fulgt op på de tidligere indskærpelser. Og eftersom der også ved aprilbesøget var mangelfuld, kostede også dét en bøde på 5000 kroner.

Fire ud af fire Onsdag i denne uge kom kontrollanten forbi igen og kunne med glæde konstatere, at der nu var blevet gjort rent i Juventus. På dét punkt var der intet at sætte fingeren på. Men den risikoanalyse, som enhver restaurant skal kunne fremvise på ethvert tidspunkt, og som skal dokumentere varemodtagelse, køleopbevaring, varmebehandling og nedkøling af fødevarerne, var langtfra dækkende.

Når en restaurant har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen ved mindst tre ud af de seneste fire kontroller, har Fødevarestyrelsen mulighed for at skrue bissen på. I Juventus' tilfælde er det fire ud af fire, så i stedet for at forsøge sig med endnu en bøde har myndigheden nu meldt Juventus Steak House til politiet.

Store Børs smiler igen Et andet sted i Roskilde har Gourmethuset Store Børs haft en sur smiley hængende, men nu er den væk. De hængende mundvige var resultatet af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i januar, hvor den mest graverende ting, der blev konstateret, var, at den kontrolrapport, som gæsterne i restauranten kunne se, ikke var den seneste.

I februar 2019 resulterede en kontrol i en elitesmiley, men den blev taget fra Store Børs i forbindelse med endnu et kontrolbesøg, der fandt sted i november, hvor virksomhedens egenkontrol ikke levede op til kravene.

Og ved endnu et besøg i januar i år var det stadig kontrolrapporten fra februar 2019 - den med elitesmileyen - der hang i restaurantens indgangsparti. Den slags bliver straffet med en sur smiley og en bøde på 2000 kroner. Men alt det er historie nu, og ved kontrollen, der fandt sted tirsdag i denne uge, var der ikke en finger at sætte på noget som helst.

