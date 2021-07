Se billedserie Jump4fun besøgte tirsdag Julemærkehjemmet Liljeborg med forskellige aktiviteter. Her er det akrobatik, hvor børnene slår kolbøtter og lignende. Foto: Britt Nielsen

Jump4fun er for alle

Roskilde - 07. juli 2021 kl. 18:42 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

En dreng sidder med en spidskål i hænderne. Han har fået et mundbind for øjnene, så han kan ikke se grøntsagen, men skal gætte, hvad det er for en. Det er ikke helt nemt, Det er en kål, men han er ikke sikker på, hvad den mere hedder.

Gæt en grøntsag er en af posterne i et stjerneløb, som en gruppe børn er i gang med i forbindelse med Jump4funs besøg på Julemærkehjemmet Liljeborg.

Jump4fun er et foreningstilbud for børn og unge i alderen 6-16 år, som er inaktive, overvægtige eller har andre udfordringer, som gør, at de ikke føler, at de passer ind på de traditionelle foreningshold.

I Roskilde er første sæson netop overstået. Jump4fun har taget 13 børn med, som er blevet blandet i grupper med de børn, som går på julemærkehjemmet.

12-årige Sara Guldborg Ødemark bor i Store Valby. Hun har afsluttet et ophold på julemærkehjemmet for et par uger siden og er rigtig glad for at være tilbage.

Bevægelse er helt sikkert noget, Sara Guldborg Ødemark har tænkt på og gået op i, siden hun kom hjem.

- Jeg løber stadig, siger hun og fortæller, at på julemærkehjemmet kunne hun bedst lide løb og jumping, hvor man laver øvelser på små trampoliner.

Sara Guldborg Ødemark har meldt sig til dagen via Jump4fun. Det kan godt være, at hun vil prøve et Jump4fun-hold efter sommerferien, selv om hun også overvejer badminton.

Hun har denne dag allerede prøvet både boldburet med forskellige lege og bålhygge.

- Jeg glæder mig til akrobatik, siger Sara Guldborg Ødemark og kigger over mod den lange blå madras et andet sted i haven, hvor der blandt andet bliver slået kolbøtter.

Trygt og sjovt Jump4fun gæster to gange om året forskellige julemærkehjem og laver en camp, hvor der er forskellige aktiviteter en del dag. Det sker som regel i forbindelse med skoleferierne, hvor der stadig er børn på julemærkehjemmene, men ikke er skoleundervisning.

Nina Jørgensen, som er projektleder og konsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland, fortæller, at der er også børn fra Jump4fun-holdet, som efter sådan en dag finder ud af, at et ophold på julemærkehjemmet måske kunne være fint.

- Jeg har samarbejdet med Jump4fun i mange år, fortæller Julemærkehjemmet Liljeborgs forstander, Henrik Bøtkjær og nævner, at Jump4fun ligger i tråd med den tankegang, julemærkehjemmene har.

På et Jump4fun-hold er der først og fremmest fokus på at skabe et trygt og sjovt træningsmiljø, hvori det er muligt at give børnene en masse positive oplevelser med det at være fysisk aktiv. Det er altså bevægelsesglæden, som er i centrum. Det kræver ingen specielle forudsætninger at deltage på holdet, og træningen tilpasses deltagernes niveau og ønsker.

Samtidig har Jump4fun nogle foreningsguider, som inviterer barnet med ind i fællesskabet. De gør flere små ting, som eksempelvis at tage imod barnet på parkeringspladsen og gå med ind, samt introducerer barnet til, hvad det vil sige at være en del af en forening.

- Som usikkert ungt menneske er det nemt at opgive. Det er vigtigt at få en god start. Ellers bliver man bekræftet i, at man ikke kan det der foreningsliv, fortæller Henrik Bøtkjær og forklarer, at instruktørerne skal hele tiden samle op og sørge for, at alle er med.

Hjælper familierne Henrik Bøtkjær håber, at dagens besøg fra Jump4fun vil vise børnene fra julemærkehjemmet, at der er findes noget for dem.

- Jump4fun er for alle. Vi vil gerne have, at flere børn beholder de gode vaner, de har fået her. Hvis der er en familie, hvor vi ved, at de har svært ved at ringe og få meldt barnet til, så kan vi hjælpe. Det er vigtigt, at barnet finder en glæde i bevægelse, men det er lige så vigtigt, at barnet oplever sig som en del af fællesskabet, siger Henrik Bøtkjær og forklarer, at børnene har oplevet fællesskabet med ligesindede på julemærkehjemmet, men det har de som regel ikke oplevet tidligere.

Jump4fun startede tilbage i 2013 på initiativ fra ph.d. og børnelæge Birgitte Joanne Schmidt. Som ansat på overvægtsambulatoriet på Nordsjællands Hospital oplevede hun, at der manglede bevægelsestilbud, som børnene kunne henvises til efter endt forløb. Hun tog derfor kontakt til DGI og Julemærkefonden, og i dette samarbejde blev Jump4fun-konceptet skabt.

Siden har det udviklet sig rigtig meget, og i dag er der Jump4fun i 32 kommuner. Men der kommer hvert år flere og flere kommuner med.

En af de nye kommuner, der er kommet med, er Roskilde Kommune, som netop har afsluttet den første sæson. Jump4fun i Roskilde er støttet af Liljeborgfonden og Rosilde Kommunes Start- og udviklingspulje. Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, kommunerne og de foreninger, der ønsker at udbyde et Jump4fun-hold. Det er sundhedsplejen, der har det overordnede ansvar i forhold til at henvise børn til holdene.

På www.dgi.dk/jump4fun kan man se, hvor man kan gå til Jump4fun.