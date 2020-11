Juletræet venter på sin pynt

Mens 3C fra Absalons Skole stod i en lang række op ad trappen til Vikingeskibshallen, stod et stort grønt og bart juletræ indenfor og ventede på sin pynt.

Træets tålmodighed blev belønnet efter at børnene var blevet grundigt sat ind i, hvordan de skulle gebærde sig indenfor i forhold til corona-virussen. For det var børnene, der havde til opgave at pynte juletræet.