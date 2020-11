Julepynt fra skoven

Boserup Skov og Bisserup Skovene byder på muligheden for at sætte julens pyntning i gang, med arrangementer fra torsdag 19. november og frem til søndag 22. november.

I begge skove vil en julerute vise skovgæster rundt, og undervejs på ruterne vil der være udlagt gran til at binde julekranse - på egen hånd og under forhold, der overholder alle corona-restriktioner.

To juleruter

De to juleruter skal opleves på egen hånd. Det betyder også, at ruterne er åbne hele døgnet, man møder bare op på et af følgende to steder.