Jane Gad kæmper for igen at kunne klare sig selv. Efter en skilsmisse, en diskusprolaps og et firma hun har måttet lukke, er hun fortvivlet. For hun kan ikke stole på Roskilde Kommunes evne til at udbetale kontanthjælp. Der er over en længere periode gået så meget kludder i udbetalingerne, at hun ikke længere ved, hvad hun har at leve for om måneden, og her op til jul er det helt skidt. Foto: Jens Wollesen

Julen er gået i stykker for mor på kontanthjælp: - Jeg ønsker mig et juletræ til pigerne og en kommune jeg kan stole på

Mange af os ser frem mod julen, men hos Jane Gad er det svært at glæde sig. Hun kæmper en kamp for at få økonomien til at hænge sammen og på en kontanthjælp, som ikke er til at stole på. Hun bor i en lille lejelejlighed i Mølleengen i Jyllinge. For at sige det lige ud, så aner hun ikke, hvordan det skal lykkes hende at holde jul for sine to piger i år, og hun er mærket af, at økonomien ikke hænger sammen.