Julemarked på Stændertorvet: - Vi kunne have solgt mange flere stader

Af Lars Kimer Julemarkedet på Stændertorvet har i år et lille vokseværk, men det kunne have været langt større, lyder det fra Visit Roskilde, som står bag markedet. Sidste år var der 18 boder på torvet, og fra på fredag vil der være 20, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi har spurgt om muligheden for at få flere boder på torvet, men det bremses af, at der simpelthen ikke er flere, vi kan leje hos Roskilde Rental. Mit umiddelbare vurdering er, at vi har yderligere 10 stadeholdere fra den venteliste, vi oprettede sidste år, som gerne ville have været ind i år. Dem har vi måttet takke nej til. Det synes jeg er lidt ærgerligt, siger Mette Holmgren.