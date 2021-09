Julemærkehjemmet ved det gamle Haraldsborg får lov til at opføre et nyt kulturhus på hjørnet af Baldersvej og Frederiksborgvej. Foto: Jan Partoft

Julemærkehjemmet fik sit kontorhus

Roskilde - 30. september 2021 kl. 14:45 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde

Ved sidste møde i Roskilde Byråd fik Julemærkehjemmet Liljeborg på det gamle Haraldsborg lov til at indrette et nyt kontorhus kontor på grunden med et tidligere parcelhus ved hjørnet af Baldersvej og Frederiksborgvej.

Flere naboer havde været betænkelige ved, om det ville give for meget trafik på Baldersvej. Kommunens tekniske forvaltning vurderede dog, at det ikke bliver tilfældet, og den indstilling fulgte et flertal i byrådet så.

Forskelsbehandling

En mere alvorlig kritik kom fra byrådsmedlem Lars-Chr. Brask (LA), som mente, at her var tale om en helt tosset forskelsbehandling.

- Andre steder på Frederiksborgvej kan man ikke bare få lov til at rive ældre bevaringsværdige huse ned for at bygge nyt. Men når det gælder Julemærkehjemmet er det åbenbart en anden sag.

Torben Jørgensen (SF) var på samme linje som sin LA-kollega og mente ligeledes, at der her var tale om en uholdbar og urimelig forskelsbehandling.

Anne Marie Wolff Hedenborg (S) var til gengæld glad for lokalplanen. Efter hendes opfattelse ville det nye byggeri passe særdeles godt ind på Frederiksborgvej, samtidig med at det gav bedre plads til Julemærkehjemmets gode arbejde.

Roskilde Avis har også talt med den tidligere ejer af det nu nedrivningsdømte hus. Han er ligeledes forbavset over, at et i grunden sundt hus bare kan blive udraderet på den måde.

tk