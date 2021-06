Se billedserie Direktør for Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen foran det hus, som Julemærkefonden vil rive ned og i stedet bygge et nyt hus. Julemærkefonden vil samtidig blive nærmeste nabo til Julemærkehjemmet Liljeborg, hvis skolebygning kan skimtes til højre for det røde hus. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Julemærkefonden har vokseværk: Vil bygge 1.000 kvadratmeter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Julemærkefonden har vokseværk: Vil bygge 1.000 kvadratmeter

Roskilde - 08. juni 2021 kl. 14:56 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Efter 100 år i København flyttede Julemærkefonden i 2017 ind på førstesalen på den del af Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde, hvor der tidligere var husholdningsskole.

Julemærkefonden havde på det tidspunkt 10 medarbejdere, men allerede nu tæller medarbejderstaben 23. Det betyder, at Julemærkefonden har brug for mere plads.

En midlertidig pavillon er derfor sat op i haven og huser i øjeblikket fire-fem medarbejdere.

- Der er også ekstra møderum, og der kan være flere dernede, siger direktør for Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen.

Har købt to nabohuse En donation fra Liljeborg Fonden har gjort det muligt at købe husene på Frederiksborgvej 102 og 104, der samtidig er naboer til Julemærkehjemmet Liljeborg. Her er det planen, at begge huse bliver revet ned, og der skal bygges et nyt hus til Julemærkefonden.

Det lokalplanstillæg, som skal gøre huset muligt, er i høring indtil den 1. juli.

Søren Ravn Jensen viser rundt og fortæller begejstret, hvordan Julemærkefondens nye hus skal ligge på den grund, som hedder Frederiksborgvej 102, mens nabogrunden skal være med til at lave en grøn kile fra julemærkehjemmet og ned til Frederiksborgvej.

Det hus, der er blevet tegnet, har to etager og fuld kælder. Det bliver ikke højere end de huse, som ligger på gaden i forvejen.

- Selve byggeriet er inspireret af de gamle huse, som ligger på Frederiksborgvej. Det bliver også trukket lidt tilbage på grunden, så det flugter med rækken af huse, fortæller Søren Ravn Jensen og oplyser, at huset i alt får 1000 kvadratmeter.

I huset bliver der i første omgang plads til 35 ansatte, men formentlig kan der gøres plads til lidt flere.

- Tanken er, at vi bygger et hus, som er fremtidssikret, siger Søren Ravn Jensen.

Hvis alle godkendelser kommer, så vil Julemærkfonden kunne flytte ind i et nyt hus i 2023.

Trivsel og madlavning Årsagen til, at Julemærkefonden har brug for flere medarbejdere fremover, er, at fonden har udvidet hjælpearbejdet.

Det betyder, at der er mere fokus på brobygning, når børnene kommer hjem igen.

- Vi har samarbejde med kommunerne og med flere organisationer, som kan hjælpe barnet. Men det koster alt sammen penge, siger Søren Ravn Jensen og fortæller, at de blandt andet har ansat en medarbejder til at være i kontakt med kommunerne.

På Julemærkehjemmet Liljeborg blev der fra begyndelsen lavet skolekøkken og trivselsværksteder. De gode erfaringer herfra betyder, at alle fem julemærkehjem nu kan tilbyde det samme.

Samtidig bliver forældrene inddraget mere end tidligere. De kommer på besøg to fulde dage, mens børnene er på julemærkehjemmet.

- De laver eksempelvis mad med børnene. Der er mange familier, som ikke er vant til at lave mad sammen. Familierne finder måske ud af, at de får nogle gode snakke, mens de laver mad sammen, siger Søren Ravn Jensen.

I trivselsværkstedet bliver der talt om blandt andet mobning, hvilket mange af børnene kan have svært ved at tale med deres forældre om. Der kommer også andre emner op, og det kunne eksempelvis være, hvordan man begår sig på de sociale medier.

Som noget nyt er der også individuelle samtaler med forældrene og børnene.

120 mio. kr. om året Alle tiltag er sat i søen for at hjælpe børnene. Men da salget af julemærker er faldet, kræver det flere medarbejdere at samle penge ind.

Julemærkefonden har også alt det administrative arbejde for alle fem julemærkehjem. Det drejer sig eksempelvis om økonomi, personaleforhold og kommunikation.

Det kræver 120 millioner kroner at drive de fem julemærkehjem om året. Da Julemærkehjemmet Liljeborg åbnede i 2018, havde Liljeborg Fonden med Winnie Liljeborg i spidsen samtidig sikret driften af hjemmet i fem år, men det betyder også, at fra 2023 skal Julemærkefonden selv klare det.

- Det vil jeg gerne vise Winnie, at vi lykkedes med, siger Søren Ravn Jensen og indrømmer, at det ikke kommer af sig selv.

Han påpeger, at Julemærkefonden har et ønske om det nye hus, men at det i sidste ende er Roskilde Byråd, som skal beslutte det.

Der er borgermøde i forbindelse med den nye lokalplan torsdag den 10. juni klokken 19 på Julemærkehjemmet Liljeborg.

Der er tilmelding til borgermødet via en e-mail til planogudvikling@roskilde.dk.