For Røde Port Bistro, Bryghus og Bottleshop er den nye nedlukning svær at sluge. Den nyetablerede beværtning har ikke fået del i hjælpepakkerne, og årets sidste uger skulle redde meget i land. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Julelukning er »et spørgsmål om liv og død« for bryghus

Roskilde - 08. december 2020 kl. 15:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

De knap fire ugers nedlukning hen over jul kan blive enden for Røde Port Bistro, Bryghus og Bottleshop i Roskilde.

- Det er et spørgsmål om liv og død. December er en måned, hvor vi skulle tjene ind til januar og februar. Vi fik jo ikke del i hjælpepakkerne tidligere, fordi de ikke havde taget højde for iværksættere, så jeg regner heller ikke med, at vi får noget nu, siger indehaver Knut Eirik Sandvik.

Bryghuset måtte se langt efter kompensation for forårets nedlukning, fordi den som nyetableret mangler en 2019-omsætning at regne ud fra.

Et stort efterslæb Det kunne alligevel ende med at løbe nogenlunde rundt, men nu kommer bryghuset til at mangle et par hundrede tusind for nogle af årets vigtigste uger.

- Det er kritisk, det må jeg sige. Vi har et ordentligt efterslæb fra den tidligere nedlukning, som vi har indhentet i løbet af året, og på trods af bankernes løfter om mere fleksibilitet har det ikke været muligt at få en kassekredit. Det er vores dejlige gæster, der har holdt os oven vande, siger Knut Eirik Sandvik.

Tilbyder takeaway Han håber nu, at folk vender tilbage efter den 3. januar. På den sidste åbningsdag tirsdag har Røde Port forlænget åbningstiden til klokken 22 og sat fadøl ned til halv pris for ikke at skulle smide det ud.

Der er dog et lille lyspunkt for bistroen. Røde Port kørte under sidste nedlukning med takeaway-øl, men har nu fået en kok ansat og vil fortsætte med mad ud af huset.

I og med bistroen ikke får gavn af hjælpepakker, kan takeaway heller ikke blive modregnet i kompensationen, hvilket får andre spisesteder til at opgive den mulighed.

