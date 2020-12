Trods corona-begrænsningerne har 2020 være et godt år for Roskilde Kloster, fortæller forvalteren Søren Lyder Jacobsen. (Foto: Hans Jørgen Johansen)

Julehilsen fra klosteret

Roskilde - 16. december 2020 kl. 08:58 Kontakt redaktionen

Bestyrelse, ansatte og beboere på Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse ønsker en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår til gode venner, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser.

2020 har været et meget atypisk år, hvor især klosterets udadvendte aktivitet er blevet påvirket. Rundvisninger, arrangementer mv. er på et niveau omkring en tredjedel af et normal år, hvilket selvfølgelig også har haft indflydelse på økonomien.

Et lyspunkt har været sommerrundvisningerne i små hold samt en lang række gratis rundvisninger i august - sponseret af Realdania - som blev gennemført i Klosterhaven i strålende sommervejr og med stor indsat fra beboerne.

Det lykkes også at gennemføre en meget fin koncert med Livgardens Musikkorps i august, om end kun med godt 400 tilhørere.

Alligevel har det været et travlt og godt år for klosteret. Flotte fondsdonationer har sikret, at vi har kunnet fortsætte det ambitiøse restaurerings-program, hvor der i årets løb er gennemført projekter for ca. en million kroner - herunder en større restaurering af Klosterkirkens alter, prædikestol og knæfald, opsætning af forsatsglas på alle små vinduer i Damernes Fløj og en restaurering af klosterets hovedport i smedejern med tilhørende murværn og låge mod Klosterparken. Derudover er der som sædvanligt gennemført en række mindre projekter.

Når vi ser frem mod 2021, er det håbet at kunne gennemføre kirkerenoveringens anden fase. De foreløbige svar på ansøgning om støttemidler fra fonde m.fl. gør os fortrøstningsfulde.

Støtten og opbakningen fra foreningen Roskilde Klosters Venner, direkte i form af donationer og indirekte gennem momskompensation, er en kæmpe økonomisk håndsrækning til at holde klostermuren i god stand og fri for graffiti samt til støtte for en række renoveringsprojekter på klosteret.

Lige så vigtigt er det, at foreningens knap 200 medlemmer hjælper med at udbrede kendskabet til klosteret og virker som ambassadører.

Trods de usædvanlige vilkår har Roskilde Kloster haft et godt år i 2020, og vi takker for al støtte, interesse og økonomisk hjælp.

Vi håber, at det gode samarbejde må fortsætte i det kommende år - under mere normale betingelser!

Med de bedste hilsener

Søren Lyder Jacobsen

Klosterforvalter