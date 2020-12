Julegudstjenester i idrætshaller aflyst: Flytter tilbage til kirkerne

Antallet af julegudstjenester, der skulle have været holdt i en idrætshal i Roskilde Domprovsti, er på retur. Senest har præsterne og menighedsrådet i Syv, Ørsted og Dåstrup pastorat i Viby valgt at opgive at holde gudstjenester i Dåstrup Hallen og Idrætssalen på Viby Skole, afd. Ørstedvej (tidligere kendt som Peder Syv Skolen).

Det var ellers planen, at der juleaften skulle have været tre gudstjenester i Dåstrup Hallen og to i Idrætssalen, men »med afsæt i det høje smittetryk for Covid-19, har præsterne med menighedsrådets opbakning valgt, at de planlagte julegudstjenester i sportshal og idrætssal aflyses«, står der på kirkernes hjemmeside. I stedet holdes der en julegudstjeneste i hver af pastoratets tre kirker, Dåstrup Kirke og Syv Kirke, begge klokken 13.30, og Ørsted Kirke klokken 15.