Lynghøjskolens Teatersal vil stadig blive brugt til julegudstjeneste i Svogerslev, efter at der kom ny vejledning for julegudstjenester fra kirkeministeriet i aftes. Billedet her er fra 2016 fra Svogerslev Brass Bands nytårskoncert, så altså før vi skulle slås med corona og afstand. Derfor kommer der også til at være meget mere afstand i salen juleaften. Foto: Jens Wollesen

Julegudstjenester: Der bliver ikke fulde huse

Præster, som DAGBLADET har talt med, forventer ikke fyldte kirker til årets julegudstjenester. Flere steder med tilmeldinger er antallet af tilmeldte meget lavt, og præsterne melder om, at de modtager afbestillinger. Det er bekymringen for at være med til at sprede corona, som får kirkegængerne til at blive hjemme.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her