Viby Hallens Cafeteria har været uden forpagter siden juni, men Roskilde Kongrescenters direktør René La Cour Sell forventer snart at kunne skrive kontrakt med en forpagter. Så vil cafeteriaet kunne tilbyde mad og drikke til både de daglige brugere og eksempelvis, når der er børnefestival. Foto: Britt Nielsen

Julegave til Viby: Forpagter til hallens cafeteria

Roskilde - 25. november 2017 kl. 16:03 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Processen med at finde en forpagter til Viby Hallens cafeteria er kommet et stort skridt videre. Faktisk varer det ikke så længe, inden Roskilde Kongrescenters direktør, René La Cour Sell, som også har ansvaret for Viby Hallen, vil kunne præsentere forpagteren.

Viby Hallens cafeteria har stået uden forpagter siden juni, da kontraktbøvl betød, at den hidtidige forpagter valgte at stoppe.

Tre mulige forpagtere har nu meldt sig på banen, og det er René La Cour Sell positivt overrasket over.

- Tre er tilfredsstillende. Da vi skulle finde en forpagter til caféen i Jyllinge, var der kun én, som bød ind. Jeg frygtede, at der ikke ville komme nogen til Viby, siger René La Cour Sell og forklarer, at der stadig er mulighed for at lave en fornuftig forretning i cafeteriaet.

Forpagteren skal eksempelvis først betale forpagtningsafgift, hvis omsætningen kommer over et vist beløb.

- Vi ved godt, at det kan være svært at få til at løbe rundt, siger René La Cour Sell og forklarer, at til gengæld er der nogle krav til den kommende forpagter, eksempelvis omkring åbningstider.