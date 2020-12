Festival-chef Signe Lopdrup håber fortsat på et nyt arrangement i 2021 og glæder sig over den store opbakning fra Roskilde og mange andre. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Jule-hilsen fra Signe Lopdrup: Festival-chef håber på 2021

Roskilde - 24. december 2020

'En sommer uden festival er som en vinter uden jul'

Sådan lød fra en Roskilde Festival-deltager, da Syddansk Universitet undersøgte, hvad aflysningen af sommerens festival betød for deltagerne.

I har måske læst det tidligere?! Det blev gengivet mange gange mange steder. For det rammer præcist, hvordan det føles, når der ikke holdes festival i Roskilde. Vi savner det store fællesskab, savner glæden ved at knokle og lykkes sammen, vi savner festen og pausen fra hverdagen.

Men citatet rammer ikke alene det. Jeg tror det rammer en mere universel følelse, som vi alle har haft i dette mærkelige år - og som måske bliver endnu stærkere netop omkring jul.

Det rigtige samspil

Følelsen af at mangle samværet med andre mennesker. Det rigtige samspil, hvor man mødes og mærker hinanden. Alt det, som fællessang i TV'et, fredagsbarer eller julebanko på Zoom og nye kunstneriske digitale formater - uanset hvor vellykket det er - ikke kan give os.

Det samspil, som er så vigtigt for, at vi udvikler os og bliver dem, vi er som mennesker hver især - og som fællesskab.

Samspillet mellem Roskilde Festival og Roskilde er et smukt eksempel på dette. Vi var som festival aldrig blevet til det, vi er i dag, uden Roskilde. Og Roskilde havde vel heller ikke været det, den er i dag, uden festivalen.

Lige siden de allerførste år, hvor ungdomsoprørets modbevægelse og domkirkebyens etablissement og foreningsliv indgik en alliance for at skabe en overlevelsesdygtig begivenhed på Dyrskuepladsen, har vi inspireret og udfordret hinanden.

I det samspil udvikler vi os stadig og genopdager os selv.

Forsigtig optimisme

Markeringen af Roskilde Festival nr. 50 i sommer var tænkt til lige præcis at vise det. Ikke som et tilbageblik, men som præsentation af nye muligheder for stærkere sammenhæng og samspil, med kunsten, bæredygtigheden og frivilligheden som omdrejningspunkter.

Initiativerne er ikke skrinlagt. De kommer til at foregå - og vi er forsigtigt optimistiske i troen på, at det kulminerer med en Roskilde Festival nr. 50 til sommer, hvor vacciner, smitteopsporing, udvikling af tests mm. forhåbentlig har bidraget til et helt andet billede end det, vi lige nu ser.

Vi drømmer om at mødes i en markering, forstærket af den energi, det giver, når man er blevet mindet om, hvor privilegeret, det er at have muligheden for at mødes og skabe sammen. At mærke og vide, at det gør en forskel.

For er der noget dette år har vist os, er det, hvor vigtigt det er, det, vi har sammen. Det, vi har været vant til at være og blive sammen. Ikke 'sammen hver for sig' men SAMMEN. En festival, en by, et samfund, et fællesskab.

Orange superkræfter

2020 blev alt andet, end det vi havde drømt om. Men trods alt det svære, aflysninger, økonomiske udfordringer og et kolossalt savn af fællesskaber og begivenheder, har det også været et år, hvor det blev tydeliggjort, hvad Roskilde Festival er, og hvor meget vi betyder for så mange.

Hvor stærkt vi er forankret i byen, og hvor langt vi rækker ud i verden.

Den opbakning, vi har mødt - fra billetkøbere, ildsjæle, partnere og lokalsamfund - er et lys mørket. Det er vi evigt taknemmelige for.

Vi har alle mere end nogensinde brug for sammenhold og orange superkræfter.

Med ønsket om en glædelig jul og et 2021, der bliver alt det, som 2020 skulle have været - og mere til!

Må vores drømme leve...

Signe Lopdrup, adm. direktør Roskilde Festival