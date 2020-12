Jul ved computeren Aftenskoler udskyder undervisning og drukner i administration

Roskildes aftenskoler er i sagens natur også ramt af den seneste nedlukning, der sendte alle fra 5. klasse og opefter ud af klasseværelserne. Bortset fra de daghold, der i forvejen kørte med fjernundervisning, er elever og undervisere sendt hjem i håbet om, at undervisningen kan genoptages fra 4. januar i det nye år.

- Vi planlægger som om, alt kommer til at køre igen - man kan ikke gøre andet. Men det giver et kolossalt ekstraarbejde, siger skoleleder på Rosa Aftenskole, Stig Nielsen.

- Vi arbejder indtil opgaven er løst, for der er ikke andre muligheder. Vi er på arbejde hver dag - og de er længere end de plejer at være, fortsætter skolelederen.

Hjælp fra ministeriet Også på AOF Center Roskilde har centerleder Peter Munch Jørgensen måttet lukke ned for undervisningen siden 9. december. Indtil det skete kørte undervisningstimerne med et såkaldt rullende fremmøde, så man aftalte fra gang til gang, hvem der ikke kom næste gang.

Skolen fortsætter sin fjernundervisning på specialhøjskole med primært helt unge mennesker, der har brug for en hjælpende hånd, og på den forberedende voksenundervisning, som også kører online.

Herudover er de omkring 80 undervisere aktuelt arbejdsløse, selv om også de får løn med velvillig støtte fra kommunen. Og så har AOF Center Roskilde søgt to puljer fra Kulturministeriet for at dække noget af den tabte deltagerbetaling.