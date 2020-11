Se billedserie Ønsketræet på RO?s Torv giver udsatte børn en chance for at få opfyldt deres juleønsker. (Arkivfoto)

Jul på RO's Torv Butikscentret har oplevelser til hele familien

Roskilde - 13. november 2020 kl. 06:09 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

Mandag 16. november starter julen på RO's Torv, når alt julelys bliver tændt, og det store juletræ kommer til at lyse op i centret. Normalt er dette en større event med underholdning og slik til børnene, men denne side af begivenheden er lagt på hylden i år af hensyn til corona-restriktionerne.

Gå ni huller

Derimod bliver der fra mandag og frem til udgangen af december mulighed for at slag jule-minigolf med familien, idet man kan finde ni små golfbaner fordelt over torvet og centret i øvrigt.

- Man lejer simpelthen køller i informationen, tager et spil minigolf med familien, og afleverer dem igen efter afspritning, fortæller centerchef Lisbeth Wilstrup.

Traditionen tro vil den populære Julebillet med spiselige og sjove overraskelser, til børnene også være at finde fra 1. december og julemåneden ud. I år kan Julebilletten også bruges til gavemærker og julekort.

- Vi opfordrer til, at børnene sender et julekort til en person, de synes har behov for en julehilsen., siger centerchefen.

Endelig kan man på centret juleskrabe med Roskilde Avis og vinde både daglige præmier og et rejsegavekort på 20.000 kroner.

Ønsketræet

Sidst men bestemt ikke mindst vil kunderne på RO's Torv traditionen tro finde Ønsketræet, hvor udsatte børn har mulighed for at hænge deres ønsker op.

Dette initiativ foregår i samarbejde mellem Rotar­Act, Mødrehjælpen Roskilde, Julemærkehjemmet Liljeborg, Børns Voksenvenner, Kirkens Korshær og Dankbar, og det giver enhver med lidt penge på lommen mulighed for at indfri et konkret ønske fra et barn i Roskilde.

- Man piller simpelthen ønsket af træet, køber gaven og afleverer den i vores information. Vi har heldigvis stået i den positive situation de senere år, at vi nærmest har manglet ønsker, fordi vores kunder har været så gavmilde, fortæller centerchefen.

Man kan hente gaveønsker fra træet frem til 13. december. RO's Torv holder åbent alle juledage i december fra klokken 10 til 20 på nær nytårsaften klokken 10 til 14.