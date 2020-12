Se billedserie Hos KFUM Spejderne fra Roskilde Ring blev jueltræssalget skudt i gang lørdag og hele 22 træer blev solgt allerede den første time. Foto: Lars Kimer

Jul i den gamle rundkørsel: Derfor skal du købe dit træ af spejderne

Roskilde - 07. december 2020 kl. 08:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Så blev det igen jul i den gamle rundkørsel. KFUM-Spejderne åbnede i weekenden årets juletræssalg ved rundkørslen ved frø-springvandet. Har du på et tidspunkt købt et juletræ af KFUM-Spejderne enten i rundkørslen eller ved rådhuset, så kan du godt sige, at du har været med til at opfylde spejdernes store drøm, for halvdelen af overskuddet går til at spejderne kan forbedre deres faciliteter, og i år blev der endelig råd til en tilbygning på 80 kvadratmeter og 40 kvadratmeter overdækket terrasse. En halv million kroner har spejderne spyttet i udvidelsen, og Roskilde Kommune har så lagt resten.

Den anden halvdel af pengene bruger de på noget endnu federe Det gør naturligvis to af foreningens ældre julenisser Harry Carstensen og Dan Olsson glade, at de kan give foreningen ordentlige faciliteter. Men der er faktisk noget, som glæder dem endnu mere, det er, hvad den anden halvdel af pengene bruges til.

- Vi vil sikre, at alle børn har råd til at være spejder. Så den anden halvdel af pengene går til at sikre, at det er gratis at tage på weekend- eller dagture i vores spejdergruppe. Det er jeg faktisk mest stolt af. Alle børn skal have råd til spejderoplevelser og vi har efterhånden en meget stor gruppe, siger Dan Olsson.

Juletræssalget vendt på hovedet siden 1966 Harry Carstensen har været med til at sælge juletræer for KFUM-Spejderne siden 1966. Det var det år, spejderne begyndte med et lille salg i rundkørslen ved Folkeparken. Meget har ændret sig siden da.

- Dengang solgte vi 90 procent rødgran og 10 procent nordmannsgran. I dag er det præcist omvendt, fortæller han.

De to garvede juletræs-sælgere er ikke i tvivl, for dem er en rødgran et rigtigt jueltræ.

- Det må godt stikke og drysse, så er det rigtig jul, griner Dan Olsson, som er overrasket over, at spejderne lagde ud med at sælge 22 juletræer allerede den første time, de havde åbent, lørdag fra 12 til 13.

Da det gik godt solgte de dobbelt så mange De år hvor juletræs-salget var på sit højeste, langede spejderne 1800 træer over disken. Sådan er det desværre ikke længere.

- Vi ligger vel på omkring 1000 træer. Vi har tabt mange kunder til de billige træer i byggemarkederne. Vi er lidt ærgerlige over, at de ikke kunne lade spejderne og idrætsforeningerne have den forretning. Vi kan ikke konkurrere på prisen, men hos os ved du med sikkerhed, at du har hjulet med at bygge faciliteter og hjælpe de familier, som har det svært økonomisk. De får en chance for at deltage i foreningslivet, og det synes jeg tæller en hel del, siger Harry Carstensen.

hytten udvidet, så nu renoverer de hytten Pengene fra årets juletræssalg går blandt andet til, at KFUM Spejderne, som holder til i Roskilde Ring, kan påbegynde renoveringen af deres weekendhytte, som ligger i Bistrup Skovene.

KFUM-Spejderne sælger træer frem til og med den 23. december.

Corona: Juletræssalget er en butik Og så er der lige det der med corona. Selv om jueltræerne sælges med udsigt til himlens skiftende farver, så er juletræs-salget at sidestille med en butik, så inden for hegnet skal der bære mundbind. Det kan man så tænke lidt over, hvis man lige tager et kig på bymidten i juletiden, hvor der ikke skal bære mundbind på gader og pladser, trods det, at folk pendler frem og tilbage skulder ved skulder.