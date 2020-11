Jul i Roskilde gennem 95 år: En historisk guldgrube

Når folk i Roskilde-området vil vide mere om deres lokalhistorie, er det ofte en rigtig god idé at slå op i hæftet 'Jul i Roskilde', der er noget af en lokalhistorisk guldgrube.

Efterhånden er Roskilde et af de få steder, hvor sådan et julehæfte fortsat udkommer, og det kan byen takke en række ildsjæle for.