Jul hele året Plantagens nåletræer skal passes både sommer og vinter

17.000 træer i forskellige udviklingsstadier fylder op på juletræsplantagen syd for Roskilde.

Roskilde - 01. december 2020 kl. 09:16 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

Hvert år i december køber danskerne omkring 1,5 millioner juletræer, og en uanselig andel af disse nåletræer bliver afhentet på juletræsplantagen Naturpynt i Snoldelev syd for Roskilde.

- Vi har altid 17.000 træer, og for hver gang, der bliver fældet et, planter vi et nyt. Så de står i alle forskellige størrelser helt op til seks meter, fortæller indehaver Niels-Peter Jensen, der driver den ti hek­tar store plantage sammen med sin kone.

Her kan man både købe et allerede fældet juletræ, eller man kan gribe en sav og selv gå på jagt efter det perfekte juletræ til stuen. Med en fast pris pr. centimeter er det til at finde ud af. Niels-Peter anslår, at omkring 1.000 Normann- og rødgraner finder nye ejere hos familiebedriften i julemåneden.

Mange timers arbejde

Den resterende del af året lever juletræsmanden af at sælge frø og gødning, mens hustruen passer sit arbejde som skiltemaler. Der er dog masser at lave på juletræsplantagen året rundt for parret, der også får hjælp af deres fire børn, når de mange træer skal passes.

- Det er mere end et fuldtidsjob at passe sådan en plantage, fortæller ejeren, der løbende skal bekæmpe ukrudt, gøde og faconklippe træerne, mens de vokser til.

Derudover får hvert træ placeret fuglepinde i toppen om foråret - og fjernet dem igen i efteråret.

- Der er mange timers arbejde derude, og hvert træ står i 8-10 år, før vi sælger det, siger Niels-Peter Jensen.