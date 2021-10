Se billedserie Sådan har Hedeboholdet danset i 100 år. Det, der har ændret sig mest, er medlemmernes hårfarve.

Jubilæumsfest med et strejf af fordums glans

Roskilde - 18. oktober 2021 kl. 08:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Med næsten 60 deltagere var der rigtig fest og naturligvis masser af folkedans, da Hedeboholdet, landets tredjeældste folkedanserforening, fejrede sit 100 års jubilæum. Det foregik lørdag på Himmelev Skole, næsten på datoen for foreningens stiftelse den 15. oktober 1921.

Det flotte deltagerantal skyldes nu især "det udenlandske bidrag" i form af talstærkt fremmøde fra Hedeboholdets venskabsforeninger i Sverige og Norge, som foreningen har haft tætte forbindelser til igennem næsten alle 100 år.

I sig selv er Hedeboholdet efterhånden svundet ind, for det er længe, længe siden, at den naturlige afgang er blevet opvejet af tilgang, som der ikke har været megen af i årevis. Der er ikke just nogen ungdomsafdeling i foreningen, hvor medlemmerne har en høj gennemsnitsalder, men hvor glæden ved dansen og ikke mindst musikken ikke desto mindre er stor, hvilket også kommer til udtryk, når medlemmerne samles til legestuer og andet.

- Nu er vi begyndt at kalde det bal, for når vi siger legestue, tror folk, at vi leger med klodser, griner Ragnhild Hansen.

Kvinder i spidsen

Hun har været med i halvdelen af årene og var også formand i 20 år, indtil hun for 30 år siden blev afløst af Kirsten Tchikai, som stadig er formand i dag. Faktisk var Ragnhild Hansen allerede med på Hedeboholdet i 1954, men kun et par måneder, inden hun tog på højskole, men efter at have fået uddannelsen som sygeplejerske vendte hun tilbage til Roskilde i 1962 og genoptog dansen.

Det er også Ragnhild Hansen, der har sørget for at skrive Hedeboegnens Folkedanserforenings historie ned. Det gjorde hun for 25 år siden, i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum. Drivkræfterne fra begyndelsen var gårdejer Johannes Johansen og hustru Johanne fra Tjørnegården, som også ofte var rammen om danseaftener, hvorfra der ved et par lejligheder i 30'rne ligefrem blev transmitteret i radioen, hvilket var en kæmpestor ting.

Stride bananer

Foreningen fik hurtigt et par hundrede medlemmer, så der var basis for flere hold.

- Der var to hold - et for gifte, et andet for ugifte. Det blev senere til et begynderhold og et for øvede. Og hvis man havde en dårlig adfærd, kunne man blive slettet af listen. Og var man ude til en opvisning i 20'rne og 30'rne, måtte man ikke danse moderne bagefter, selv om man havde skiftet til almindeligt tøj. De var godt nok nogle stride bananer! Men sådan var tiderne jo, griner Ragnhild Hansen.

Senere rykkede folkedanserne ind på Højskolehjemmet (senere Roar) i Algade, og da Ragnhild Hansen kom til, foregik det på Prindsen.

- Det gjorde vi indtil 1969, fordi direktøren, der kom til dengang, ikke syntes, at lokalerne var til folkedans. Det var meningen, at det var selskabslokaler til de finere. Vi var ikke helt fine nok. Selv et hold med balletbørn blev udvist, fortæller Ragnhild Hansen.

Hoteldirektøren var ikke ene om at se lidt skævt til folkedanserne.

- Allerede dengang var der nogle, der grinede lidt af det og sagde, at det var bønderne, der dansede folkedans, men det var det i hvert fald ikke. Vi havde både læger og skolelærere og købmanden og dem alle sammen repræsenteret. Det var det gode - at folkedans samlede alle slags mennesker, høj som lav. Der var også mange byboer, siger Ragnhild Hansen.

I gode hænder

Da hun selv begyndte i Hedeboholdet, var interessen for folkedans nede i en bølgedal, men det ændrede sig fuldstændig i 70'erne, der blev en gylden periode.

- I 70'erne var der folkedans alle vegne. Der var to store hold i Roskilde, og på et tidspunkt var vi 300 medlemmer med både begynderhold og voksenhold Men vi var også i gode hænder med turistchef Erik Mørkegaard. Så snart der var et eller andet i byen, blev vi brugt til at reklamere for byen. Så var det os, Mørkegård ringede til, siger Ragnhild Hansen, som er fuld af påskønnelse for den hjælp, foreningens gode venner gennem årene har ydet folkedanserne

I en årrække var det således sikkert som amen i kirken, at Hedeboholdet dansede ved den store sankthansfest i Byparken, og særligt ét år husker Ragnhld Hansen, fordi Dagbladets journalist Svend Boldt Egly hev Ragnhild Hansen op på scenen og interviewede hende foran de 6000-7000 fremmødte.

I Tivoli med garden

Det var også i den periode, at Roskilde Tidende havde 100 års jubilæum, og det skulle fejres, hvilket helt naturligt også involverede Hedeboholdet.

- Vi blev kørt i diligence til København. Jeg var med på turen sammen med Mørkegård og byens honoratiores, og diligencen stoppede både i Hedehusene og Taastrup og Glostrup, fordi vi skulle ind på hver kro og have noget at drikke, som man skulle i gamle dage. Da vi nåede København, skulle vi ind på Landbohøjskolen, så hesten kunne blive skoet, og ved Vesterbros Torv var en bus kørt ind med 40 af vores dansere, som gik bag diligences op til Tivoli, hvor vi gik rundt i haven bagefter Tivoli-garden, og bagefter var vi i Grøften. Det var godt nok skæg! Det var en oplevelse! griner Ragnhild Hansen, som også kan bryste sig af have fået borgmester Arthur Jacobsen ud at danse, vistnok som den eneste nogensinde. Det var i forbindelse med Hedeboholdets eget 60 ås jubilæum.

- Det glemte mig aldrig for! Det havde han aldrig gjort før, siger Ragnhild Hansen.

Hun er også selv blevet taget fusen på, fx da hun fyldte 80, og danserne i den svenske venskabsforening hev hende op og satte hende til at danse en menuet, der var skrevet specielt til hende.

Den slags spas er der stadig plads til, men der er ikke så mange at lave spasen med. Ragnhild Hansen joker med, at det ind imellem føles, at der er flere musikere i orkesteret end der er dansere, når de mødes. Men lørdag aften var der mange til at træde dansen, så jubilæet gav mindelser om tidligere tiders storhed.