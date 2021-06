Se billedserie To af de helt bærende kræfter i Jagtforeningen Jyllinge Holme, Jørgen Kjær i vinduet, og Hans Aare, som har været foreningens formand i en menneskealder. På næste lørdag fylder foreningen 80 år, som i disse coronatider fejres ved en reception for indbudte. Receptionen holdes der, hvor foreningen blev stiftet i 1941, nemlig i Fjordglimt, som dengang var Jyllinges Forsamlingshus. Foto: Thomas Olsen

Jubilæum: 80 år i fjordens tjeneste

Roskilde - 21. juni 2021 kl. 13:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

På væggen hænger opsatsen fra en buk. Den skød Hans Aares far i 1928. Det var også ham, som blev Jagtforeningen Jyllinge Holmes første formand, og familien Aare har sat sit tydelige præg på foreningen, hvor sønnen Hans i 55 år har været med i bestyrelsen.

Men hvordan opstod foreningen?

Vi skal tilbage under Anden Verdenskrig. Indtil foråret 1941 havde jagten altid være fri på holmene, Eskilsø og Lilleø. Det var Jyllinge Kirke, som ejede retten til øerne og holmene.

Var ved at miste jagten

Men en lokal købmand og en lokal tømrermester øjnede muligheden for at leje jagten og dermed fratage de lokale strandjægere den ret, de følte naturgivent var deres.

I foråret 1941 skrev de lokale strandjægere, 34 personer i alt, til menighedsrådsformand Axel Tausø og tilbød menighedsrådet at leje jagten for 155 kroner.

Den 26. juni 1941 kom svaret. Menighedsrådet accepterede. Den første generalforsamling blev holdt i Jyllinge Forsamlingshus, som nu er blevet til Fjordglimt. Det er også her, at receptionen for indbudte gæster holdes næste lørdag, den 26. juni.

Tætte bånd til kirken

Jagtforeningen fungerede uden problemer frem til 1982, hvor der opstod et problem, da daværende præstegårdsforvalter Poul Larsen fratrådte.

Poul Larsen havde i mange år haft ansvaret for afgræsningen af Lilleø med kvier. Men kirkens græsning var ved at svinde, for arealerne omkring kirken var for længst solgt til byudvikling og Jyllingecenteret.

- Men fjordens fugle havde brug for en græsset Lilleø. Blev græsset for højt, kunne de ikke lette. Det var her, at jagtforeningen trådte til og tilbød at passe øerne mod at kunne stå for jagten på den. Prisen var en svimlende krone om året. Men det var med den klausul, at Lilleø skulle græsses.

Kvielauget på benene

Jagtforeningen annoncerede efter lokale, som ønskede at være med. Man kunne købe en kvie, og så sørgede jagtforeningen for, at den kom til Lilleø og blev passet. Kvien kom så tilbage til fastlandet om efteråret, typisk 75-100 kilo tungere.

- Men det var noget rod. Kvierne var jo praktisk talt vilde. Vi måtte jo fange dem med lasso, og vi blev trukket gennem mudder og skidt. Det endte med, at en fra græsningslavet brækkede et ben under indfangningen et år, og et andet år druknede en af kvierne, da den skulle svømme over til Korskilde efter en jolle, husker Hans Aare.

Årene med kvier på Lilleø var ved at gå på hæld, men hvad skulle så stå i stedet?

Fårene kom til

Et nyt medlem i foreningen, Dan Poulsen, havde fra Randersegnen erfaring med får, og siden dengang har der græsset får på Lilleø.

Over årene har blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og jagtforeningen ved gentagne lejligheder været uenige om jagten på holmene og Lilleø. Og på et tidspunkt var jagten ved at blive stoppet.

- Men vi kunne jo så fortælle, at med rettigheder til området kom også en pligt til at afgræsse Lilleø, og det arbejde ville de to foreninger ikke påtage sig, husker Hans Aare.

Jagt fra pram blev dog stoppet, og i de sidste mange år har kun strandjagt været tilladt.

Fjorden diskuteres

I dag diskuteres forholdene for holme og øer i Roskilde Fjord i en brugergruppe under Naturstyrelsen, og trusler mod naturen i området findes stadig. Hans Aare undgår ikke at nævne tre.

- Motorbådssejlads, kajakker, som sejler for tæt på og kitesurfing. Det sidste ser fuglene som en kæmpe rovfugl, og så flygter de. Men vi skal være her alle sammen, og vores tilgang til det er, at vi må blive ved med at oplyse og uddanne folk, så alle brugergrupperne kan passe på fjorden. Her er nationalparken virkelig en stærk medspiller, vi har fået med på banen, siger Hans Aare.

Bare det at være der

Selv er han ikke i tvivl om, hvad hans glæde ved fjorden er.

- Det er bare at være derude. Får jeg skudt noget, er det fint, men bare det at være ude, sidde stille og suge naturen til mig. Det er den kærlighed, fjorden giver mig, siger han.