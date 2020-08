Jubii, lokalopgør i 2. division sikret: Roskilde-hold slap for skrækture til Jylland

Både Roskilde KFUM og FC Roskilde kan ånde lettet op. Der bliver ingen skrækture til Jylland, når begge hold til næste sæson spiller i 2. division. Det ligger klart efter, at der ved lodtrækning blev fundet tre sjællandske klubber, som må tage de lange ture til Jylland efter at være blevet placeret i 2. division vest. De tre klubber skulle findes, fordi der ikke var nok klubber vest for Storebælt til at fylde vest-puljen ud.

Lodtrækningen betyder også, at man her i byen kan slikke sig om munden og endelig se frem til to opgør mellem de to lokale klubber FC Roskilde og Roskilde KFUM - kampe, som nok skal få mange folk på lægterne, og kampe som begge klubber vil hade at tabe. Kort sagt kampe med nerve og liv, det som fodboldtilskuere altid kan glædes ved.