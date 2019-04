Nu kan der snart spilles minigolf på Spraglehøj. De fantastiske frivillige fra Jyllinge Minigolf er nemlig nået i mål med minigolfbanen. Lørdag den 11. maj er der indvielse, og formand Lis Jørgensen håber, at rigtig mange kigger forbi og ser anlægget. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Jubii: Minigolfbanen i Jyllinge åbner

Den dag åbner minigolfbanen på Spraglehøj i Jyllinge nemlig. To år er der gået, siden Lis Jørgensen og hendes gæve hold af frivillige, herunder Erling Berthou, Jørgen Henriksen, Niels Jørgen Andersen og Svend Laursen, stak spaden i jorden og gik i gang med det, der udviklede sig til et lidt længerevarende projekt.

Der findes i dag ikke en minigolfbane i hele Roskilde Kommune ifølge google, så skal man helt til Brøndby, Bagsværd, Strøby eller Hundested for at finde en bane. Men lørdag den 11. maj klokken 14 laves der om på det.

