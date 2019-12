Jubel over bredbåndspenge: - Vi får adgang til det samme som andre har

I alt kommer pengene til at have 105 adresser i Roskilde Kommune, 30 i Høje-Taastrup Kommune og en enkelt i Egedal Kommune. Derudover er der også givet penge til internet på syv adresser på Elmelygårdsvej syd for Roskilde. For Jan Tolstrup er tildelingen en forløsning efter to et halvt års arbejde og to ansøgninger. Sidste år søgte de forgæves med et mindre projekt, men til årets ansøgning koblede man sig sammen med et naboprojekt, og det gav altså bonus.