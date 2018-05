Anfører Stefan Hansen var med igen og kunne takke midtstopper-kollega Daniel Stenderup for målet til 2-0, som satte en streg under, at FC Roskilde er at finde i 1. division også efter sommerferien. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Jubel i Rådmandshaven: FC Roskilde redder røven i 1. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jubel i Rådmandshaven: FC Roskilde redder røven i 1. division

Roskilde - 20. maj 2018 kl. 15:40 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige som Tom Cruise altid får skurkene ned med nakken og redder jorden fra undergang i Mission Impossible-filmene reddede klarede FC Roskildes spillerne ærterne for domkirkebyens noget flossede stolthed, da sidste spillerunde i 1. division blev spillet søndag eftermiddag.

Fremad Amager var på besøg i Roskilde idrætspark, hvor opfindsomme folk havde fundet på at ændre hjemmeholdets indløbssang til netop temaet fra Cruise-filmene, og FC Roskilde havde behov for et enkelt point for selv at klare frisag i landets næstbedste række.

Alternativet for overlevelse var, at Viborg holdt Brabrand fra at smutte hjem med tre livgivende point i bussens bagagerum, men den mulighed ofrede roskildenserne ikke mange tanker i sit kampoplæg.

Og de fik heller ikke brug for det. Efter et eksakt 17 minutter og ét sekund bragte Emil Nielsen roskildenserne på 1-0, og dobbelt så langt henne gjorde viborgenserne det samme - og så var der to udehold, der skulle score to gange hver.

Det gjorde Brabrand - efter 65 og 66 minutters spil - men da havde Viborg scoret én mere, så FC Roskildes position som 1. divisionshold var ikke truet.

Men hellere være på den sikre side, så med et kvarter igen pandede Daniel Stenderup de lyseblå på 2-0, og så havde amagerkanerne ikke voldsomt meget til at true hjemmeholdet yderligere.

Viborg nåede foran 3-2, men Brabrand fik i overtiden udlignet til 3-3 - men igen, dén kamp koncentrerede FC Roskilde sig ikke om, og havde heller ikke nogen grund til det.

Mission Impossible endte lykkeligt endnu en gang.