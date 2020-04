Jubel i Jyllinges nye kulturhus: Nykredit giver en kvart million

Arbejdet med at istandsætte Fjordglimt er i fuld gang, og midt i det hele fik foreningens formand Ole Hannecke besked om, at Nykredits Fond vil støtte kulturhuset i Jyllinge med en kvart million kroner. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 17. april 2020

Tidligere på året landede der 200.000 kroner fra Lokale- og Anlægsfonden som donation til Jyllinges nye kulturhus, Fjordglimt. Onsdag eftermiddag måtte formand Ole Hannecke igen knibe sig i armen. Midt imens han stod og var i færd med at sætte gips op, ringede foreningens kasserer Frank Hammer.

- Ole, du skal læse din mail. Nu, lød beskeden.

Her et lille døgn efter har formanden stadig svært ved at gengive, hvad der stod i mailen.

- Jeg er simpelthen så glad og stolt. Vi har fået lovning på 250.000 kroner. Den donation betyder, at vi nu kan se, at vi kan komme i mål. Det er en helt ubeskrivelig dejlig følelse i kroppen, siger han, inden stemmen forsvinder, og han lige må samle sig et øjeblik.

- Det betyder, at alle de timer, vi har lagt, nu med sikkerhed kommer byen til glæde, vi får vores kulturhus, siger han.

Åbning i år? Denne gang er det Nykredits Fond, som har valgt at støtte kulturhuset, og midt mellem baller af rockwool, forskallingstræ, savsmuld og et par tomme dåseøl står Ole Hannecke nu og prøver at få det til at synke ind, mens den kommunalt betalte murer har påbegyndt renoveringen af murværket udenfor.

Solen skinner og blæsten står ind ude fra fjorden, hvilket er tydeligt at se gennem de to store vinduespartier, som er kommet i, så brugerne af huset kan nyde den flotte, flotte udsigt til Lilleø og Jyllinge Holme.

- Lige nu er brugerne jo bare os, men tænk dig, måske vi kan holde vores generalforsamling her om fire-fem måneder, når sådan noget ellers er tilladt igen, siger Ole Hannecke.

Fjordglimt har liget fået doneret et brugt ventilationsanlæg fra SJ Ventilation.

- Det havde de pillet ned et sted. De var her den anden dag med det. Klokken var vel omkring 14. Så talte vi lidt om, hvad de skulle have for at sætte det op og blev enige om en god pris. »Hvornår kan I?« spurgte jeg. »Nu,« lød svaret. Tre timere senere gik de hjem, da virkede det. Det er bare fantastisk at se ting ske på den måde, siger Ole Hannecke.

Pengene skal bruges først Lige som med pengene fra Lokal og Anlægsfonden er pengene fra Nykredits Fond bundet af, at de skal være brugt, før de bliver udbetalt, og den fremgangsmåde giver altid lidt udfordringer for en lille forening.

- Vi er faktisk på udkig efter en ny bank, så vores kasserer er sat på opgaven med at se, om vi måske kunne få et byggelån i Nykredit Bank og på den måde have adgang til penge, som i sidste ende så kan betales med fondsmidlerne. Frank er tidligere direktør for Kommuneleasing, så han taler sådan et godt banksprog. Vi håber, det lykkes, smiler Ole Hannecke og klapper på en af de fire vægge i salen. De har alle isolering og gips, og spartlingen er også klaret.

Masser af frivillige 56 personer har i øvrigt meldt sig til at være frivillige i Fjordglimts café.

- Det er jo vanvittig flot. Vi spejder stadig efter en, som er ferm til kantinedrift, som kan lede og fordele. Men sådan en finder vi nok også. Det lader til, at folk søger herned for at være med, siger Ole Hannecke.

Han glæder sig til at kunne lave arrangementer i huset.

- Vi glæder os til at kunne lave noget for byen, for alle. Også for de unge. Det bliver ikke vilde fester - vi har jo naboer - men det skal være et hus, hvor alle skal kunne komme, mødregrupper, yoga, små koncerter, måske for byens ældre, siger han.

Den 30. april ankommer 210 troldtek-plader fra Bauhaus, og efter lidt snak med Svane Køkken er et nyt køkken på vej for bare 14.000 kroner, og hos Stark er der en føler ude på et større restparti pergo-gulv.

Det samlede budget for at få hele huset færdig indvendigt lyder på 675.000 kroner.

