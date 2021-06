Joyce består af Casper Winther, Sebastian Wegener, Søren Bang og Oscar Libonati. Foto: PR

Joyce får chancen efter Roskilde-aflysning: Det bliver vores to største shows

Roskilde - 25. juni 2021 kl. 05:19 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er om at tage imod mulighederne, når de byder sig. Det har det danske band Joyce om noget lært af det sidste halvandet år, hvor al normalitet har været sat ud af spillet. Joyce udgav sidste år det anmelderroste debutalbum »Formskifter« og skulle have spillet i optaktsdagene til Roskilde Festival, men det blev ikke til noget. I år nåede de ikke engang at blive en del af programmet, inden festivalen blev aflyst, men for en måned siden opstod der en anden mulighed.

Roskilde Festival havde besluttet at lave otte arrangementer under navnet Summer Days, hvor hvert arrangement vil byde på koncerter med tre danske navne. Var Joyce interesseret i at være med?

- Det er spøjs tid, hvor man ofte skal stå klar med få dages varsel. Roskilde Festival henvendte sig for en måned siden, og selvfølgelig var vi klar, siger bandets guitarist Oscar Libonati i telefonen fra et varmt øvelokale på Amager.

Han kommer fra Holbæk, mens de øvrige tre medlemmer er fra Roskilde-området. Forsanger Sebastian Wegener og trommeslager Casper Winther er fra Roskilde, mens Søren Bang, som spiller guitar og synth, stammer fra Viby. Alle fire har gået på Roskilde Gymnasium, så de har et særligt forhold til Roskilde Festival, hvor de selv er kommet som publikum.

Om Summer Days Roskilde Festival arrangerer Summer Days 24.-27. juni og 1.-4. juli.



Hver dag byder på koncerter med tre danske navne, og der er både dagskoncerter kl. 12-17 og aftenkoncerter kl. 17.30-23.



Joyce spiller lørdag 26. juni sammen med GRETA og Ganger.



Der er sat ekstra billetter til salg til koncerterne 24.-27. juni, mens der er udsolgt til koncerterne i juli.



Koncerterne afvikles ved Gloria, der deles op i to sektioner med plads til 500. Publikum skal holde sig til deres egen sektion og bliver ikke lukket ind igen, hvis de forlader området.

Kæmpe mulighed Selv om Summer Days ikke er Roskilde Festival, er Joyce taknemmelig for chancen og ser det ikke som et plaster på såret.

- De fleste var nok forberedt på, at der ikke ville blive en Roskilde Festival i år. Jeg synes, festivalen har fået det bedste ud af situationen, og Summer Days er et genialt koncept. Vi er glade for at kunne spille, og så bliver det de to største shows for os. Det er en kæmpe cadeau til alle de navne, som har fået chancen, siger Sebastian Wegener.

Koncerten blev nemlig så hurtigt udsolgt, at Roskilde Festival besluttede at lave en ekstrakoncert om eftermiddagen, så nu skal Joyce spille to gange på Gloria-scenen på Dyrskuepladsen lørdag den 26. juni, hvor der hver gang er plads til 1000 tilskuere, der er inddelt i to sektioner.

- Vi fik det med ekstrakoncerten at vide samme dag, fordi der blev så hurtigt udsolgt, siger Sebastian Wegener.

- Sidste år prøvede vi også at give to koncerter på én dag dag i Aarhus, så vi ved, det handler om at finde den ekstra energi frem, siger Casper Winther.

Sebastian Wegener er forsanger i Joyce og opvokset i Veddelev. Alle fire medlemmer af bandet har gået på Roskilde Gymnasium. Foto: Thomas Olsen

Stående publikum Lørdagens koncerter bliver også de første, Joyce har givet i umindelige tider foran et stående publikum. Ellers har de vænnet sig til at spille for publikum, der sidder ned og med afstand til hinanden.

- Vi har fundet ud af, hvor meget energi publikum giver til en koncert, og vi har skullet lære at give den til hinanden på scenen i stedet for. Det har været et kæmpe benspænd, så jeg er spændt på, hvordan det føles på lørdag, siger Oscar Libonati.

- Jeg kan næsten ikke huske vores sidste koncert, hvor folk måtte stå op. Det bliver en energiudladning for både publikum og os og vil give et godt boost til hele sommeren, siger Sebastian Wegener.

Joyce har lige spillet for 900 i Tivoli i København og har annonceret en efterårsturné, hvor de giver 16 koncerter i løbet af 30 dage i oktober og november. Den kan blandt andet opleves på Gimle i Roskilde den 12. november.

- Vi kan godt mærke, at folk ikke længere tager det for givet, at de kan tage ud og opleve musik. Men vi er alligevel overrasket over så vild en opbakning, vi har fået, siger Oscar Libonati.

Joyce har det seneste halvandet år kun spillet for siddende publikum, så de ser frem til at optræde for et stående publikum til Summer Days på Dyrskuepladsen i Roskilde. Billedet her er fra en koncert sidste år foran Roskilde Bibliotek. Foto: Thomas Olsen

Skal se kampen Fodboldfans med billet til Summer Days på Dyrskuepladsen lørdag aften har i øvrigt lidt af et dilemma. For klokken 18 spiller Danmarks fodboldlandshold ottendedelsfinale ved EM mod Wales i Amsterdam, og et kvarter senere går GRETA på scenen til den første af aftenens tre koncerter, mens Ganger spiller klokken 19.20, dvs. i anden halvleg.

Joyce skal først på klokken 21 efter også at have spillet om eftermiddagen, og de vil ikke gå glip af kampen, som burde være færdig på det tidspunkt, selv hvis der bliver forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

- Vi skal prøve at skaffe et tv til backstage, for vi skal se kampen. Vi er store fans af landsholdet, siger guitarist Oscar Libonati.

- Vi regner med, at Danmark vinder, så det bliver en kæmpe fest, når vi skal spille klokken 21, siger forsanger Sebastian Wegener.

I tilfælde af nederlag får Joyce i stedet til opgave at hæve stemningen igen.

- Det skal nok blive en fest uanset hvad, siger Sebastian Wegener.

