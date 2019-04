- Vi er ikke valgt til at stikke hovedet i busken, men til at tage ansvar, siger Joy Mogensen, som vil droppe "automatiske" effektiviseringer og besparelser på det specialiserede socialområde. Det vil betyde, at politikerne skal finde besparelser på 125 millioner kroner, blot for at opnå balance på 2020-budgettet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Joy Mogensen klar til at tage tæsk for besparelser

Roskilde - 23. april 2019 kl. 13:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bør ikke spares på det specialiserede socialområde, hvor der er store budgetoverskridelser. Der bør heller ikke indarbejdes en uspecificeret effektiviseringsgevinst på 25 millioner kroner i det budget, byrådet skal lave for 2020. Det var to centrale budskaber, som borgmester Joy Mogensen (S) havde med til byrådets forårsseminar, der begyndte tirsdag.

Begge meldinger er med til at gøre det endnu mere vanskeligt for politikerne at få enderne til at nå sammen budgettet, som forlods viser et minus på 75 millioner kroner - men ved at undlade at lade det være op til forvaltningen at finde forbedringer på 25 millioner kroner, og ved at hæve budgettet på det specialiserede område, så det svarer til de faktiske udgifter, bliver der lagt yderligere alen til udfordringerne med at skabe et budget i balance.

Lagt sammen med de otte millioner kroner, der er merudgiften, når Roskilde Brandvæsen genopstår af asken af Østsjællands Beredskab, lyder opgaven på, at der ad ren politisk vej skal findes 125 millioner kroner.

Den opgave bør byrådet optage sig, mener Joy Mogensen.

- Vi har et merforbrug på det specialiserede socialområde, men et beløb på 22 millioner kroner er for voldsomt at spare på ét område. Det er et område, som ingen har lyst til at spare på. Derfor foreslår jeg byrådet, at vi lader det beløb være en del af kommunens overordnede udfordringer, også selv om det gør budgetudfordringen større, siger Joy Mogensen.

Hun er også indstillet på, at den uspecificerede produktivitetsstigning - i folkemunde: grønthøsterbesparelser - ikke optræder på næste års budget.

- Nu har vi kørt med effektiviseringer i seks år, og medarbejderne pegede allerede sidste år på, at det bliver sværere og sværere at finde nogle lavthængende frugter at plukke - og det har de en pointe i. Derfor lægger jeg op til, at byrådet påtager sig at finde pengene. Jeg vil hellere have, at medarbejderne bruger tiden på at finde de gode løsninger i stedet for at finde besparelser. Så skal jeg nok tage de politiske tæsk for at finde dem. Vi er ikke valgt til at stikke hovedet i busken, men til at tage ansvar, siger Joy Mogensen.

