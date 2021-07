Joy Mogensen er gravid igen

- Jeg er selvfølgelig lykkelig for at være gravid. Det er et ønske, jeg har haft længe. Jeg er ked af, at det betyder, at jeg ikke kan overvære de danske atleters præstationer til OL i Tokyo. Vi har gjort alt, hvad vi kunne igennem coronakrisen for at hjælpe de danske atleter til at kunne deltage i dette udskudte OL. Derfor ærgrer det mig, at jeg ikke kan følge arbejdet mod OL til dørs og repræsentere regeringen med Dannebrog på tribunen. Jeg vil passe mit arbejde frem til det tidspunkt, hvor jeg er nødt til at gå på barsel. Til den tid vil mine opgaver blive varetaget af den person, statsministeren udpeger. Regeringen er et hold, og min graviditet vil selvfølgelig ikke have indflydelse på regeringens prioriteter på kultur- og kirkeområdet, siger Joy Mogensen.