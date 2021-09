Se billedserie Joy Mogensen og Jens Müller, da hun var borgmester i Roskilde og han var direktør for Erhvervsforum, og de dannede par. Nu skal Jens Müller drive vandrerhjem i Roskilde med Joy Mogensen som kompagnon - foreløbigt på sidelinjen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Joy Mogensen bliver partner i vandrerhjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Joy Mogensen bliver partner i vandrerhjem

Roskilde - 30. september 2021 kl. 12:02 Kontakt redaktionen

Efter fire år i spidsen for udviklingen af turismen på Vestsjælland vender Jens Müller tilbage til Roskilde. Den tidligere turistchef og direktør for Roskilde Erhvervsforum skal fra 1. januar 2022 stå i spidsen for videreudviklingen af vandrerhjemmet på havnen, Danhostel Roskilde.

Jens Müller overtager forpagtningen af vandrerhjemmet, der med sin unikke placering på Roskilde Havn er et af landets mest velbesøgte vandrerhjem. Før Covid-19 lå antallet af overnatninger i de 40 værelser på op mod 25.000 overnatninger om året.

Bygningerne ejes af Roskilde Kommune, mens driften af Danhostel Roskilde varetages af Fonden Roskilde Vandrerhjem. Efter et udbud har de valgt at indgå et samarbejde med Jens Müller, som selv bliver en aktiv del af den daglige drift.

"Det er en enig bestyrelse, der blandt et bredt felt af ansøgere har valgt Jens Müller som ny forpagter," siger Claus Christiansen, formand for Fonden Roskilde Vandrerhjem, i en pressemeddelelse.

Solid turistbaggrund Fondens bestyrelse har søgt en forpagter med en stærk kommerciel baggrund, indsigt i turistbranchen, lokalkendskab og ledelseserfaring.

Siden 2017 har Jens Müller som direktør drevet Destination Sjælland A/S, et tvær-kommunalt selskab ejet af Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner, der har til formål at udvikle turismen og markedsføre det vestsjællandske område.

Inden da var han i fire år beskæftiget med erhvervsfremme som direktør i Erhvervsforum Roskilde, der også favnede VisitRoskilde. Oprindelig er Jens Müller uddannet revisor, har varetaget lederstillinger i internationale virksomheder og i flere omgange drevet selvstændig virksomhed.

Fortid i bestyrelsen Jens Müller glæder sig naturligvis selv til at blive forpagter af vandrerhjemmet, som han allerede har indsigt i fra sine fire år i bestyrelsen frem til 2017.

"Man kan godt flytte mig ud af Roskilde, men man kan ikke tage Roskilde ud af mig. Vandrerhjemmets fysiske placering og omgivelserne er helt unik. Det scorer alene topkarakter i beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed," siger han i pressemeddelelsen.

"Populært sagt blev jeg i tiden som bestyrelsesmedlem lidt småforelsket i vandrerhjemmet og området. Det kan bare så meget, og det har jeg siden drømt om at få chancen for at sætte mere strøm til. Jeg har været utrolig glad for mit virke på Vestsjælland, men muligheden her var uimodståelig. Det er sådan en chance, der ikke byder sig igen - i hvert fald ikke i mit arbejdsliv. Jeg er både ydmyg og stolt over at være blevet valgt blandt mange ansøgere," fortsætter Jens Müller.

Partnerskab med Joy Mogensen Jens Müller får samtidig en anden kendt roskildenser som partner i det driftsselskab, der skal varetage forpagtningen.

Det er Joy Mogensen, som er Roskildes tidligere borgmester og indtil for nyligt landets kulturminister. Derudover har de to været venner gennem mange år og har tidligere dannet par.

Joy Mogensen har investeret i en mindre andel af selskabet, men umiddelbart får hun ingen rolle i den daglige drift.

"Joy har valgt at indgå som partner i selskabet, fordi hun fortsat føler en stærk tilknytning til Roskilde. Den har hun blandt andet mulighed for at vise gennem et partnerskab. Hun bliver samtidig min sparringspartner og inspirator. Om hun om nogle år vil indgå i en mere aktiv rolle, må tiden vise, men det er ikke tanken på nuværende tidspunkt. Joys overordnede fokus og prioritering lige nu er at komme godt gennem sin graviditet og få en god start på livet som mor med sit kommende barn. Det tror jeg alle vil kunne forstå og respektere med den historik, hun har," siger Jens Müller.

Hele byens samlingspunkt En af Jens Müllers første opgaver som forpagter bliver at drøfte en mulig ombygning af blandt andet ankomstbygningen på vandrerhjemmet med fondens bestyrelse og Roskilde Kommune som ejer af bygningerne.

Foruden en opgradering af værelserne vil han gerne udvikle ankomstbygningen med et nyt cafe-område.

Samtidig er tanken at skabe endnu større sammenhæng mellem vandrerhjemmet og resten af Roskilde og omegn. Det overordnede fokus er naturligvis de overnattende gæster, men vandrerhjemmet skal også være et kulturelt samlingspunkt for roskildensere.