Joy Mogensen bliver folketingskandidat på Sjælland

Roskilde - 26. juni 2020

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen stiller op til Folketinget ved det næste valg.

Hun er blevet indstillet som kandidat for Socialdemokratiet i Slagelse-kredsen, hvor kredsens tre partiforeningsbestyrelser hver i sær har sagt god for Joy Mogensens kandidatur. Den endelige vedtagelse finder sted på kredsens repræsentantskabsmøde den 17. august, der afholdes efter generalforsamlinger i de tre partiforeninger.

- Vi kan præsentere en kandidat fra øverste hylde. Det er en kandidat der står mål med kredsens størrelse og vores ambition om at have et Folketingsmedlem, der sætter aftryk og er med i inderkredsen af Socialdemokratiet og medlem af regeringen, siger Tony Bomholt Rasmussen, kredsformand Socialdemokratiet Slagelse Kommunekreds.

For Joy Mogensen betyder kandidaturet en mulighed for at repræsentere den del af landet, hvor hun hele sit politiske liv har arbejdet:

- Jeg har keret mig om Sjælland hele mit liv. Det er et område af Danmark, der har brug for Socialdemokratiet til at sikre uddannelser, investeringer, arbejdspladser og fritidsliv. Jeg glæder mig meget til at sætte Slagelse og Sjælland på dagsordenen, og til at arbejde for liv og muligheder med en stærk og dedikeret socialdemokratisk kreds, siger hun.

Opstillingen betyder, at også vælgerne i Roskilde får mulighed for at sætte kryds ved den tidligere Roskilde-borgmester igen. Hidtil har det dog kun været til kommunalvalget, at hun var været på stemmesedlen. Ved kommunalvalget i 2017 fik hun 14.961 stemmer.

I Roskilde-kredsen er Mette Gjerskov opstillet.