Joy Mogensen: Man skulle være et skarn hvis man sagde nej

Roskilde - 27. juni 2019 kl. 18:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kom lige så meget bag på Joy Mogensen, at hun nu kan kalde sig kultur- og kirkeminister, som det gjorde på alle andre.

- Jeg var på vej i seng, da Mette Frederiksen ringede. Jeg blev utroligt paf! Det er yderst sjældent, at nogen bliver trukket ind udefra for at sidde i regering, og jeg følte, at der var mange andre, der stod før mig, og jeg havde også lige brug for at vende skråen i fem minutter, før jeg sagde ja, men jeg har det også sådan, at hvis statsministeren synes, man har noget at byde på, og mener, at det er noget, der er brug for, så siger man ja. Mange har spurgt mig, om jeg er træt af lokalpolitik. Nej, på ingen måde! Men når statsministeren tinger, skulle man være et skarn hvis man sagde nej! siger Joy Mogensen.

Den 7. juni, da det stod klart, at Roskilde havde fået valgt færre kandidater til det ny folketing, sagde Joy Mogensen til DAGBLADET: »Det, der kan løfte det nu, er, at de også får nogle tunge poster, som er vigtige for os lokalt. Det håber jeg. Det er områder som uddannelse, infrastruktur, klima og miljø og kultur, som er noget, der virkelig betyder noget for Roskilde.« Nu er hun selv minister for et af de områder.

- Min tro på, hvad kultur kan, kommer fra Roskilde, og jeg håber, jeg kan tage det med ind på landsplan. Jeg tror, jeg har nogle erfaringer, jeg ujeg kan bruge. Roskilde er en del af Danmark, og hvis det går godt for Danmark, smitte det af på Roskilde. Men jeg skal også lære, siger Joy Mogensen.

Med udnævnelsen til minister forlader hun kommunalpolitik på et tidspunkt, hvor Roskilde Kommune står over for store udfordringer, ikke mindst økonomiske. Efter år med store investeringer er kassebeholdningen svundet ind, og det er svingende nødvendigt at skabe balance i økonomien. Derfor arbejder byrådet aktuelt med at skulle spare 125 millioner kroner på næste års budget. Joy Mogensen føler dog ikke, at hun løber fra posten i utide, endsige forlader en synkende skude.

- Det er klart, at der er nogle ting, der havde været spændende at køre videre med, og som jeg føler et ansvar for. Ting, jeg gerne ville have været en del af. På den anden side er tingene inde i en god gænge, ikke mindst efter det seneste møde i byrådet, der gav afsæt til, at byrådet med bred opbakning kan sikre, at økonomien kommer i balance. Jo, der er nogle ubehagelige ting i de pakker, der ligger, men hvis vi ikke havde nået at blive enige om det, ville jeg have haft sværere ved at sige ja, da Mette Frederiksen ringede.

- Af andre store, uafsluttede ting, er der Lindegården, hvor jeg synes, at der med det seneste borgermøde, hvor alle parter sad sammen for første gang, blev startet en dialog op, og nu er det op til byrådet at bestemme, hvad det vil, og der er Ny Østergade-projektet, som uden en beslutning også ville have været uafklaret. Jeg synes, der er kommet retning på de ting. Jeg har det bedst med, at sagerne er i bevægelse. Der kan sagtens være søgang og vind i sejlene, men ting skal rykke sig. Det værste er, når ting går i stå. Og på lidt længere sigt er der Vikingeskibsmuseet - men dér kommer jeg jo til at følge med i beslutningerne, siger den ny kulturminister.

Om entreen i landspolitik også betyder, at Joy Mogensens på vil være at finde på stemmesedlen, når næste folketingsvalg skal holdes, har hun ikke taget stilling til endnu. Hidtil har hun aldrig følt trangen, men historisk set er det et kendt fænomen, at ministre, som ikke er medlem af Folketinget, bliver det.

- Men om jeg stiller op, har jeg overhovedet ingen holdning til endnu. Nu skal jeg først lige have styr på at være minister, siger hun.

