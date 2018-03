Joy Mogensen (tv.) bakker nu op om Mette Gjerskov (th.) som socialdemokratisk folketingskandidat. Foto: Kim Rasmussen

Joy Mogensen: Jeg støtter Mette nu

Roskilde - 20. marts 2018 kl. 14:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter den klare opbakning til Mette Gjerskov som socialdemokratisk folketingskandidat i Roskilde giver borgmester Joy Mogensen nu sit besyv med om kandidatduellen mellem Gjerskov og Niels Frederiksen.

Læs også: Kritikere klar til at klinke skårene med Gjerskov

Joy Mogensen har ikke givet tydelig støtte til nogle af kandidaterne, men det blev tolket som en støtte til Niels Jespersen, da hun på Facebook skrev »Jo længere jeg har været borgmester, jo tydeligere er det kommet til at stå for mig, at andre lokalsamfund har en klarere stemme på Christiansborg«.

Borgmesteren vil dog ikke sætte navn på, hvilken af de to kandidater hun stemte på.

- Nej, det er lige meget. Jeg støtter Mette nu, siger hun.

Joy Mogensen undrer sig over, at kandidatvalget i medierne er blevet gjort til en splid i partiet, hvor partitoppen muligvis forsøgte at vælte Mette Gjerskov af pinden.

I hendes øjne handler debatten om Gjerskov ikke kun om, hvem man vælger, men også om at få afstemt forventninger mellem parti og politiker.

- Ingen i Socialdemokratiet har stillet spørgsmål ved, at man har lov til at rejse de her bekymringer. Jeg synes, det i en partiforening ville være mærkeligt ikke at snakke om det, og jeg kan ikke genkende, at medlemmer af partier bare er fodsoldater, der marcherer i takt. Det skal man bare huske, inden man dømmer kupforsøg, siger hun.

Efter partiet har fået talt ud, har borgmesteren nu tillid til, at Mette Gjerskov vil være en stærk stemme i Folketinget for Roskilde.

- I politik er det aldrig personer, der er det vigtige. Det er det, vi kæmper for, siger hun.

