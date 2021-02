Jorun Bech blev: S-spids til regionen

Efter en urafstemning blandt de 550 medlemmer har Socialdemokratiet i Roskilde valgt den tidligere HK-formand Jorun Bech som sin lokale spidskandidat ved efterårets valg til Sjællands Regionsråd foran Rene Vejlby Kirch, der har været formand for den lokale kredsorganisation.

Jorun Bech får nu pladsen som nummer to på partiets liste i hele regionen, efter spidskandidaten regionsrådsformand Heino Knudsen, mens Rene Kirch får en plads som nummer 15.

I øjeblikket har Socialdemokratiet valgt 14 ud af de 41 medlemmer i Sjællands Regionsråd, og dermed har Roskilde en mulighed for at få valgt til S-repræsentanter.

Efter det seneste kommunalvalg i 2017 blev der dannet et konstituerings-flertal bestående af S-DF og SF i Regions Sjælland, og det ventes af fortsætte, hvis disse partier på ny får flertal.

Formanden for Socialdemokratiet i Roskilde Jan Hjort oplyser, at 39 pct. af medlemmerne deltog i den elektroniske urafstemning og betegner det som et fint resultat.