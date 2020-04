Jordbæravler holder vejret: Kommer min arbejdskraft?

Vejret tegner noget nær perfekt, selv om der har været en del nætter med nattefrost, noget som blomsterne på jordbærplanterne ikke er glade for. Sidste år åbnede teltet i slutningen af maj. Men bær i bakker kræver plukkere i marken, og lige her bliver det tricky.

- Vi kan ende med at blive rigtig hårdt ramt. Der er lukket for vores plukkere, og jeg kan lige så godt sige det, som det er: Vi finder ikke danskere, som vil i marken og plukke bær. De folk, der kommer her hos os, har mange års erfaring, og det betyder også, at der er en kvalitet i det arbejde, de laver. Den kvalitet kan ses i bakkerne. Den får man ikke med folk uden erfaring, siger Finn Hansen, som også driver jordbærtelt ved Slangerup.