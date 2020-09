Se billedserie Antallet af buketter på p-pladsen, hvor Jonas Drewsen døde torsdag aften, voksede og voksede fredagen igennem. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Jonas var optimist og havde mange venner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jonas var optimist og havde mange venner

Roskilde - 18. september 2020 kl. 16:29 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der var en, der spurgte mig, om der er grund til, at vi nu skal være bange alle sammen. Jeg svarede, at det tror jeg ikke. Nu er det overstået.

Læs også: Hashhandel muligt motiv til knivdrab

Sådan siger 26-årige Victor, som fredag eftermiddag var en af dem, der samledes ved parkeringspladsen ved Stoustrædet i Gundsømagle, hvor Jonas Drewsen døde sent torsdag aften.

Da var Victor der også. Jonas Drewsen boede kun et par numre væk i Stoustrædet, i en lejlighed magen til Victors, og to mødtes første gang, da den ene af dem havde svært ved at finde ud af, hvordan fyret i lejligheden virkede. Det blev starten på en venskab, som sluttede, da Jonas blev overfaldet i sin lejlighed. Victor var i sine lejlighed, da døren til Jonas bollig blev sparket ind, og han hørte ham råbe om hjælp.

Ude på p-pladsen hjalp han, så godt han kunne. Han lyste med sin telefon, mens professionelle forsøgte at redde Jonas' liv, men stikkene var for mange, og blodtabet for stort.

- Jeg så ham dø..., siger Victor tænksomt og kigger på stedet, hvor Jonas Drewsen lå - som om det først nu er ved at gå op for ham, hvad han har været vidne til.

Ville videre

Fliserne på fortovet er blevet skrubbet, og jorden er stadig våd efter rengøringen. Ved siden er lagt buketter og stillet lys til minde om den afdøde, og flere kommer til, efterhånden som andre, der også kendte Jonas Drewsen, lægger vejen forbi for at vise sin respekt.

Flere af dem fortæller, at de kendte Jonas som en altid smilende ven, som var optimist af natur.

- Han havde det ikke altid let, men det var længe siden, vi havde set ham med en øl i hånden, og det virkede som om, han havde besluttet sig for at komme videre. Han troede virkelig på det, siger en af vennerne.

- Der var ikke en gran ondskab i ham. Han havde gjort nogle dumme ting, men det havde han lagt bag sig, og ond var han i hvert fald ikke! siger en anden.

Og en tredje:

- Det her er jo ikke noget, der sker for hr. og fru Danmark. Men selvfølgelig bliver man lidt utryg, når det sker. Og så her i fucking Gundsømagle! Det er Roskildes røvhul!

Vrede og afmagt

En kammerat, som har kendt ham siden drengeårene, er vred. Vred på »de svanse, der gjorde det.« Han sparker til en stor metalkasse, der kan holde til det, og nærmest råber, at han håber, han får fat i dem, før politiet gør, for kun på den måde vil han kunne fortælle Jonas' familie, at det aldrig vil ske igen. Afmagten er til at tage at føle på. Men det fleste er bare uforstående og kede af tragedien.

Samme kammerat er også helt overbevist om, at man skal finde gerningsmændene udenbys.

- Hvem her i byen kan finde på at gøre sådan noget? Jeg kender ingen! siger han ophidset.

Noget skjult

Victor tackler sorger mere afdæmpet.

- Han var alletiders ven, selv om vores venskab også gik meget op og ned. Jonas stod til at blive smidt ud af sin lejlighed, og hver gang der blev klaget over ham, var han sikker på, at det var mig. Der var også en anden gang, hvor vi havde drukket virkelig meget og kom op at slås over noget med en bil, men det var bare en misforståelse. Jonas kom af med nogle ting ved at reagere udad, men for mig var han en rigtig god ven. Han havde mange venner, siger Victor.

Påstanden bliver bekræftet, da endnu et hold af vennerne dukker op i samlet flok. Flere blomster, flere lys. Ikke megen snak, for hvad skal man sige, når et liv slutter så voldsomt og så tidligt?

I Victors øjne var Jonas på vej til at få styr på sit liv.

- Men sådan noget sker jo ikke ud af ingenting. Det her virker jo ikke tilfældigt. Jeg tror, han har skjult noget, siger Victor.

Det er også derfor, han mener, der ikke er nogen grund til at være utryg. Helt almindelige mennesker med helt almindelige har ikke noget at frygte, for gerningsmændene vidste, hvem de kom efter. Og det var Jonas Drewsen.

relaterede artikler

Politiet håber på vidner efter drab på 31-årig 18. september 2020 kl. 09:36