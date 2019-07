Jonas Poss Pedersen er spastiker med kærlighed for græsslåning. Da hans gamle maskine brød sammen, havde han ikke råd til en ny. Den fik han, så fordi folk i Jyllinge samlede ind via en online-indsamling, og Egedal Maskin Center lagde resten. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Jonas stod uden plæneklipper - så samlede byen ind

Det blev dog på ingen måde løsningen på Jonas' jagt på en ny plæneklipper. En lokal kvinde, Ann Regitze Thorup Rasmussen, satte sig for at lave en indsamling, så Jonas kunne komme ud med plæneklipper igen, efter at den gamle ikke kunne mere.

36-årige Jonas Poss Pedersen er beboer på institutionen Koglerne i Jyllinge, og han havde ingen bedre idé end at spørge ud på den lokale facebookgruppe, Jyllinge Løst og Fast, for at høre, om nogen i lokalområdet lå inde med en billig, brugt klipper?

