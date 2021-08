Send til din ven. X Artiklen: Jonas blev dræbt med 13 knivstik: Nu har drabsmanden fået sin dom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jonas blev dræbt med 13 knivstik: Nu har drabsmanden fået sin dom

Roskilde - 26. august 2021 kl. 14:55 Af Kristian Thomas Jørgensen Kontakt redaktionen

14 år skal Meick Patrick Sørensen i fængsel for drabet på Jonas Drewsen. Det har Retten i Roskilde idømt ham ved et retsmøde i Herfølge.

Den 26-årige mand iklædt hvid skjorte og med kort tilbagestrøget hår virkede helt fattet, da straffen blev oplæst. Han blev samme formiddag kendt skyldig i manddrab, og retten manglede bare at fastlægge straffen, som stod mellem 13 og 15 års fængsel.

Anklager Anja Lund Liin forlangte 14-15 års fængsel til Meick Patrick Sørensen på grund af flere skærpende omstændigheder. Drabsmanden havde planlagt et overfald på Jonas Drewsen, som han lokkede to 17-årige med til. Det foregik i offerets eget hjem og var et fuldstændig meningsløst overfald på en uskyldig person. - Det er et fuldstændig ubegrundet overfald på en person, man aldrig nogensinde har set før i hele sit liv. Man har hørt et løst rygte, som man ikke vil fortælle hvor kommer fra, sagde anklageren.

Hendes udgangspunkt var 13 års fængsel, men Meick Patrick Sørensen slæbte rundt på en reststraf på et år og 100 dage fra sin prøveløsladelse, og han er massivt straffet for lignende forbrydelser. I 2013 blev han dømt for knivstik, i 2015 fik han to års fængsel for vold, og i 2018 blev han idømt tre år og otte måneder for rambuktyveri og brandstiftelse.

Forsvarer Peter Secher kunne ikke argumentere straffen meget længere ned. Han mente dog, at 13 års fængsel måtte række, fordi han finder nogle af anklagerens skærpende omstændigheder overdrevne i forhold til praksis fra andre sager. Alligevel er udgangspunktet for manddrab 12 år, og med Meick Patrick Sørensens reststraf oven i stillede forsvareren sig tilfreds med 13 års fængsel. Meick Patrick Sørensen udbad sig betænkningstid i forhold til, om dommen bliver anket.

Meick Patrick Sørensens 17-årige medgerningsmand er idømt fire års fængsel for grov vold med døden til følge. Dermed går nævningene med anklagerens krav på fire til fem års fængsel. Hun ser det som en formildende omstændighed, at han er mindreårig og trods alt ikke har ført kniven. Til gengæld trækker det gevaldigt op, at han er tidligere straffet. Selvsamme dag, som Jonas Drewsen blev dræbt, fik den 17-årige københavner en voldsdom, og alligevel gik han med til et planlagt, meningsløst overfald i offerets eget hjem.

Oven i dommen for den dødelige vold mod Jonas Drewsen er han ved dagens retsmøde dømt for et meget tilsvarende – men ikke lige så alvorligt - overfald i Svendborg, hvor han slog en for ham helt ukendt mand på baggrund af et ubegrundet rygte om seksuelt overgreb sat i søen af mandens ekskæreste – den tidligere tv-vært Maria Hirse.

Hans forsvarer, Thomas Fogt, anså kravet på over fire års fængsel for skudt noget over målet. Dels fordi den dømte ikke førte kniven og kun var 17 år – hvad han fyldte samme dag som drabet på Jonas Drewsen – og fordi der i lignede sager er afsagt noget kortere domme. Han mangler dog fortilfælde med en mindreårig at læne sig op ad. Derfor må retten være med til at lægge snittet for, hvad man idømmer et ungt menneske, der deltager i en handling, han ikke selv har planlagt. Det mener forsvareren – uden støtte fra tidligere domme – bør takseres til halvandet til to års fængsel. Dertil kommer de 4-5 måneder, hans medskyldige er idømt for overfaldet i Svendborg, og en betinget dom på en måned. Alligevel håber forsvareren, at der kan gives noget rabat, så den snart 18-årige mand kan nøjes med at afsone det år, han snart har tilbragt i varetægt på en sikret institution. Hvor han i øvrigt udviser vilje til at finde en bedre vej frem i sit liv.

Retten nåede frem til de fire år på baggrund af en højesteretsdom for drab, hvor en mindreårig blev idømt to tredjedel af, hvad man ville idømme en voksen. Overført til dommen for vold med døden til følge blev det fire års fængsel.

Den 17-årige har også udbedt sig betænkningstid i forhold til en anke.

En 17-årig mand fra Fyn er idømt tre måneders betinget fængsel for medvirken til grov vold. Hans sag er den mindst alvorlige, men ifølge anklageren den sværeste at strafudmåle. Hvis man betragter den som en almindelig voldssag og tager den tiltalte alder og status som ustraffet i betragtning, fører det til en dom udmålt i dage.

Alligevel vil hun have ham idømt 8-10 måneders fængsel. For selvom den 17-årige ikke er dømt for drabet, er udfaldet alligevel skærpende. For at underbygge det nævner anklageren en dom på et år til en kvinde, der alene medvirkede til et drab ved at kaste en pose hash ud ad et vindue i den tro, at modtageren skulle have bank. Meget tilsvarende den 17-åriges rolle i drabet på Jonas Drewsen, hvor han bankede på døren for at tjekke, at de havde fat i den rigtige til det, han regnede med ”kun” var et lag tæsk.

Men den 17-årige er alene dømt for at medvirke til vold og ikke til drab, og derfor bør straffen ikke være højere end to-tre måneder ifølge den 17-åriges forsvarer, Thomas Philip, som nævningene lænede sig mere op ad.

Han mener, at den 17-åriges rolle var så lille, at den ikke gjorde nogen forskel for, om overfaldet blev udført. Desuden bør hans personlige forhold tælle til hans fordel. Han er ikke straffet før og gik straks i gang med at uddanne sig efter sin løsladelse i februar fra de fire en halv måneds varetægtsfængsling, han allerede har afsonet.

Forsvareren mener i øvrigt ikke, at den 17-årige bør være med til at betale sagens omkostninger, da han allerede erkendte sig skyldig i medvirken til vold tilbage i november. Han er ikke dømt for mere efter de fire dages retssag med fuldt nævningeting og bør derfor heller ikke bøde økonomisk for mere end den tilståelsessag, han kunne have overstået for længe siden.

Den 17-årige må dog betale halvdelen af sine omkostninger, mens de to øvrige skal betale deres fulde andel.

Meick Patrick Sørensen og den 17-årige, der er dømt for vold med døden til følge, skal betale Jonas Drewsens forældre 45.000 til dækning af begravelse.

De havde søgt om en større erstatning, men det kunne retten ikke se mulighed for.

relaterede artikler

Anklager: De måtte vide at knivstikkene kunne dræbe 20. august 2021 kl. 16:57

Drabsmand var kæreste med Jonas' ekskæreste 12. august 2021 kl. 16:29