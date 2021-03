Jomfrutur gennem slusen og tilbage igen

Det var kun en lille tur, som tre personer foretog i en jolle på Værebro Å tirsdag ved middagstid - men sejlturen var en stor markering.

Det var nemlig den første tur gennem slusen i åen, som nu er tilbage i sit naturlige leje.

Forlægningen af åforløbet blev foretaget i efteråret 2018 og skulle egentlig kun have varet i et halvt års tid. Længere ville det ikke tage at bygge slusen, regnede man med dengang. Men det var inden, at tæppet blev trukket væk under hele projektet, da det viste sig, at lovgrundlaget ikke var i orden, og så kom arbejdet med projektet som bekendt til at ligge stille, indtil Folketinget fik vedtaget en ny lov.