Johnny Schäffer fejrer: 25 år med Roskildes erhvervsliv

23. august 2021

Fredag den 27. august fejrer Johnny Schäffer, der ejer og leder Business House i Jernbanegade, at han som selvstændig nu har arbejder 25 år med- og for Roskildes erhvervsliv.

Som mange andre positive ting i byen, kan Roskilde takke det lokale universitet RUC for at få denne initiativrige unge HF-student fra Holbæk-egnen til at gå i gang her i domkirkestaden.

Johnny Schäffer havde fra helt ung bestemt sig til, at han ville være selvstændig og have det sjovt med sit arbejde.

- Mine forældre klagede ofte over kedeligt og ensformigt arbejde over aftensmaden, så det noterede jeg mig.

- Som 13-årig blev jeg arbejdsdreng i et lille lokalt maskinværksted. Her så jeg en mester, der levede og åndede for sin virksomhed - plus Hjemmeværnet. Det var faktisk inspirererende.

Et stort behov

Allerede mens han studerede på RUC, fandt Johnny Schäffer ud af, at der var et stort behov for at hjælpe både firmaer og enkelt-personer med at bruge internet, som var noget helt nyt på det tidspunkt.

- Sammen med et par andre studerende fik jeg en tjans med at hjælpe borgerne i et helt nyt lokale på biblioteket, hvor der var sat en række computere op til fri afbenyttelse. Her kunne jeg se den store usikkerhed, der var omkring ny it-teknologi.

- Så fik jeg ideen til at starte Roskilde Internet Service, hvor behovet hurtigt viste sig, og jeg snart kunne ansætte flere medarbejdere.

Blandt hans første kunder var Domkirken, Roskilde Avis, Skt. Josefs Skole og Roskildes Stjernebutikker, der var en slagkraftig markedsførings-organisation for det lokale handelsliv.

- Jeg kan huske, at vi gik rundt og tog billeder af alle butikkerne, så de kunne komme med i en fælles virtuel præsentation. Det var meget revolutionerende dengang.

Socialt og fagligt

I 2001 fik Johnny Schäffer så mulighed for at overtage baghuset i Jernbanegade 33 B. Det var egentligt lidt for stort til hans eget firma, og så fandt han på at oprette et kontorfællesskab, hvor andre små virksomheder også kunne få gavn af fælles faciliteter.

- Vi fik snart skabt et miljø, hvor man kunne give både social og faglig inspiration til hinanden. Det kan være meget vigtigt for små virksomheder, hvor ejeren har brug for at supplere sin egen viden med ekstra information og nye ideer.

- Derfor har jeg altid gjort meget ud af, at alle lejere skal føle sig godt tilpas her i Business House. Det skal give ekstra værdi for dem at være en del af sådan et større fællesskab.

Gang i Erhvervsforum

Den samme opskrift brugte Johnny Schäffer, da han gennem 10 år spillede en hovedrolle i at gøre Erhvervsforum til en stærk og indflydelsesrig interesse-organisation for alle kommunens firmaer.

Møder, hvor forskellige lokale virksomheds-ejere kunne træffe andre lokale erhvervsfolk og måske knytte en nyttig kontakt, var i mange år en af de mest populære aktiviteter i Erhvervsforum.

Efter at Johnny Schäffer forlod organisationen, har han fulgt nøje med. Nu glæder han sig over, at der på ny er kommet god gang i aktiviteterne - efter nogle år med forvirring i dens ledelse.

Åben for nye ideer

Når han selv skal forklare, hvordan han i løbet af årene har gjort Business House til en stor succes med knapt 100 lejere i alle bygningerne, fremhæver Johnny Schäffer åbenhed overfor nye ideer som en afgørende årsag.

- Men selvfølgelig skal man også være klar til at tage en chance, selv om man ikke altid ved, om det går godt.

- Som ung havde jeg selv stor gavn af en lokal mentor. Når man er ny, er der mange ting, som man ikke ved. Så er det godt at kunne spørge mere erfarne folk til råds om alt muligt.

- Den rolle vil jeg gerne spille nu i forhold til Roskildes unge iværksættere, der kommer her med deres ideer. På den måde er jeg med til at give noget igen, efter alt det som jeg har fået, forklarer Johnny Schäffer.

Åbent Hus fredag den 27. august fra klokken 14. Af hensyn til corona-sikkerheden ønskes forudgående tilmelding på www.businesshouse,dk.

Blå bog

Navn Johnny Schäffer.

Født 1972 i Regstrup ved Holbæk.

Startede i 1992 med at studere på RUC.

Bachelor i Samfundsfag.

1996 startede han sit eget firma Roskilde Internet Service.

2001 starter han firmaet Business House i Jernbanegade 23B som nabo til den kommende politigård i Skovbogade.

Her kan mindre firmaer leje sig ind og få andel i fælles kontorfaciliteter samt et fælles iværksætter-miljø.

I begyndelsen var der 300 kvm. i dette baghus, men siden er virksomheden udvidet med flere ejendomme i Jernbanegade, så der nu er i alt 1.500 kvm.

Bor nu privat på Nymarksvænge sammen med sin kone og en søn på 5 år.