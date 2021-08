Se billedserie Bo Toftegaard Nielsen og Ulrik Marcussen ved Arne Jacobsens berømte stol ?Ægget?.

Jørgen C-møbler runder 125 år: Kunderne kommer igen og igen

Roskilde - 25. august 2021 kl. 10:24 Af Foto: Thomas Olsen

- Kunderne kommer igen og igen, i generation efter generation. Vi kan nemlig give dem en kvalitet og en service, som man kun får få andre steder, og det er mange fortsat glade for.

Sådan forklarer de to nuværende ejere af Jørgen C. Nielsens Møbelhus ved hjørnet af Østre Ringvej og Industrivej, at firmaet nu runder de 125 år med succes og fremgang.

Ulrik Marcussen er medejer og daglig leder, mens Bo Toftegaard Nielsen er hovedaktionær og 4. generation i den gamle familie-virksomhed. Undervejs har også Poul Rosenkilde, der var medejer i 30 år, også spillet en vigtig rolle, når det gjaldt om at holde virksomheden i gang og udvikle den.

Den gamle snedker

Hele historien startede 28. august i 1896, da den gamle snedkermester Jørgen Chr. Nielsen åbnede sin forretning i Skomagergade 36.

Hans søn William Nielsen videreførte firmaet, før barnebarnet Jørgen Toftegaard Nielsen tog over, imens forretningen i Skomagergade gentagne gange blev udvidet.

Efterhånden blev det hele dog for upraktisk med mange etager og et stort baghus, når kunderne skulle rundt for at se på møblerne - og disse skulle transporteres ud og ind. Det blev heller ikke lettere, da Skomagergade blev ensrettet, så det blev sværere og svære at komme frem med biler til at flytte møblerne med.

Fornuftig udflytning

Så i 1989 flyttede Jørgen Toftegaard Nielsen møbelhuset ud ved Industrivej 22 i nye og langt mere praktiske lokaler.

- Dengang blev min far kritiseret for at flytte langt ud på en øde mark, hvor der ikke var mennesker, husker Bo Toftegaard Nielsen.

- Men udviklingen har jo vist, at det var en særdeles fornuftig beslutning, som har givet os plads og luft til at vokse.

Ulrik Marcussen, der nu har været med i firmaet gennem fem år, er helt enig.

- Vi kan jo også se, at flere andre møbel- og sengebutikker nu har slået sig ned lige her, så vi har fået et helt hjørne i byen. Det er kun en fordel for os alle, at kunderne ved, de skal komme hertil, når de skal finde noget, forklarer han.

Et godt navn

Gennem alle årene har Jørgen C. Nielsen haft et godt navn, der var ensbetydende med kvalitetsvarer og god service til kunderne.

Avisens gamle nu afdøde fotograf Erling J. Pedersen fortalte altid med stolthed, at i hans familie havde de møbler derfra, som han havde arvet.

- Den gode service og ordentlige forklaringer til kunderne er fortsat grundlaget for møbelhuset. Selv om en vigtig del af markedsføringen nu foregår på nettet, så vil kunderne fortsat gerne se og mærke, når de skal foretage et så stort og vigtigt indkøb til deres hjem, fortæller Ulrik Marcussen.

- Derfor er der fortsat basis for en virksomhed af vores slags med kvalitets-varer og udlært personale.

Corona-krisen har paradoksalt nok været en fordel for det gamle møbelhus, fordi folk ikke kunne bruge så mange penge til rejser eller andre forlystelser. Derfor har de investeret ekstra i kvalitets-møbler.

Klassikere sælger

Ikke mindst de store klassikere fra dansk møbelkunst guldalder i 1940'erne og 1950'erne er fortsat de store 'sællerter', selv om farven måske bliver ændret lidt fra år til år.

De evigtunge møbler, lamper osv. udgør omkring halvdelen af omsætningen i møbelhuset. Det gælder bl.a. Hans Jørgen Wegners Y-stol, Arne Jacobsens 'Ægget' eller PH's berømte lamper.

- De er simpelthen så smukke og funktionelle, at de er evigt moderne. Kunderne bliver glad for at se på dem, og så holder det, forklarer Ulrik Marcussen og Bo Toftegaard Nielsen.

De oplever samtidig at flere unge nu køber de klassiske danske design-møbler, mens det tidligere mere var aldersgruppen fra 50 år og opefter.

Oprindelig var Jørgen C. Nielsen en møbelforretning for Roskilde og omegn. Men i dag kommer kunderne fra hele Sjælland, fordi markedsføringen når længere ud, og fordi denne type butik efterhånden er blevet noget af en sjældenhed.

Der findes ikke længere butikker af samme type i hele Region Sjælland, og kunderne skal ind til København for at finde noget tilsvarende.

125 års jubilæet markeres i forretning med et åbent hus-arrangement den 28. august, hvor der bl.a. bliver serveret forfriskninger fra det lokale bryggeri 'Røde Port'

