Jobcenter åbner - men kun digitalt

- Det er afgørende, at de virksomhedsrettede indsatser for ledige kommer op i tempo. Vi kan se på de bekymrende tal, at vi har en stigning på 36,5 procent i antallet af ledige i Roskilde Kommune, samtidig med at antallet af opslåede stillinger i Region Sjælland i perioden fra marts til nu er faldet med 8,3 procent. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi fortsat gør alt, hvad vi kan for at sikre, at ingen jobmuligheder går tabt, og at vi ikke overlader de ledige til sig selv, siger Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses - og socialudvalget i Roskilde Kommune.