Jo mere krudt, des smukkere fyrværkeri

Der er stor forskel på nytårskrudt, og det kan være svært at se, hvad man som kunde skal gå efter for at få den bedste kvalitet og det smukkeste fyrværkeri.

Men det kan René Løve Gerdes, der er butikschef for T. Hansen i Roskilde løfte sløret for.

- Det, man skal kigge efter, er vægten af krudt. Det er den, der har betydning for, om det er et kvalitetsprodukt, og om det er en raket eller et batteri, der bliver virkelig flot at se på. Så hvis man sammenligner produkter, skal man kigge på vægten for at finde det bedste vare, siger han.