Jimmi Steffen Lilleund er ikke set siden den 30. april sidste år. Foto: Politi

Send til din ven. X Artiklen: Jimmi har været forsvundet i 450 dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jimmi har været forsvundet i 450 dage

Roskilde - 24. juli 2021 kl. 12:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Mens det kun tog politiet en uges tid at opklare drabet på Jonas Drewsen, som i september sidste år blev udsat for et knivoverfald i sit eget hjem i Stoustrædet i Gundsømagle og stukket ihjel, er den anden drabssag fra Gundsømagle stadig uopklaret.

Og spørgsmålet er da også, om gåden om Jimmi Lillelunds forsvinden i foråret 2020 i det hele taget er en drabssag, for til dato er der ikke noget lig. Omvendt er der heller ikke meget, der tyder på, at Jimmi Lillelund fortsat er i live.

Den 42-årige Jimmi Steffen Lillelund blev efterlyst af politiet tirsdag den 5. maj, efter at han sidst var blevet set torsdag den 30. april og meldt savnet af sin familie om lørdagen. Det mest konkrete spor af ham er hans bil, der blev fundet i haveforeningen Ishøjgård i Ishøj.

Der kørte han selv til for at møde en kvinde, han var begyndt at se, og på det tidspunkt formodes han at have været ved godt helbred. Men derfra bliver sporet koldt.

Til lands og til vands I kølvandet på Jimmi Lillelunds forsvinden blev der iværksat massiv eftersøgning af ham.

Politiet koncentrerede i første omgang indsatsen to steder, dels om området i nærheden af Søgaarden på Holmevej i Gundsømagle, hvor Jimmi Lillelund frem sin forsvinden har boet til leje hos sin søster, og dels om haveforeningen i Ishøj som det sidst kendte sted, han med sikkerhed har været.

Flere private eftersøgninger blev også sat i værk, men ingen af dem førte til, at Jimmi Lillelund blev fundet.

En sø, som ligger på Søgaardens jord - og som har givet navn til gården - er blevet eftersøgt af dykkere fra forsvarets minørtjeneste, lige som der i efteråret blev foretaget systematisk eftersøgning af området omkring Gundsømagle Sø og Værebro Ådal. Det skete fra helikopter i november, på et tidspunkt af året, hvor bladene er faldet af træer og buske og giver gode muligheder for at se, hvad der ligger på jorden. Alle hidtidige anstrengelser har imidlertid været forgæves.

Mangler et lig Selv om håbet svinder dag for dag, arbejder politiet dog ufortrødent videre.

- Efterforskningen er stadig i gang. Vi håber, at den snart kan munde ud i en eller anden konklusion, men der er vi ikke endnu, siger Rasmus Brink-Frendrup, som er leder af Midt- og Vestsjællands Politis afdeling for personfarlig kriminalitet, tidligere kendt som drabsafdelingen.

I begyndelsen handlede sagen om en forsvunden person, men i takt med, at ugerne og månederne er gået, er det blevet en stadigt mere udbredt opfattelse, at der er tale om en drabssag. For politiets arbejde har det dog ingen indflydelse, hvilken benævnelse man bruger.

- Det er de samme folk, der efterforsker sagen uanset hvad, så det gør ikke den store forskel. Man kan sige, at i en drabssag har man typisk et lig, og så er man kommet et stykke af vejen og har et fundament at komme videre fra, og det har vi ikke i denne her sag, siger Rasmus Brink-Frendrup.

Han tilføjer, at politiet selvsagt er meget interesseret i at høre fra personer, der kan lede dem på sporet af Jimmi Lillelund.

relaterede artikler

Forsvundet i fem uger: Dykkere søgte i sø 03. juni 2020 kl. 11:15

Politiet hælder nu mere til at Jimmi er udsat for en forbrydelse 14. maj 2020 kl. 13:04