Jeppe bliver klippet

En kort rejse Fremover bliver det en anden form for kunst, der vil blive udøvet i hjørneejendommen. For inden længe tilbagelægger frisør Betina Niebuhr den ualmindeligt korte rejse fra lejemålet på den modsatte side af gaden til det 200 kvm store, attraktive lejemål på hjørnet.

Hun overtager lejemålet 1. april, og regner med, at frisørsalonen York kan slå dørene op for kunder 1. juli. Til den tid har formentlig også frisørerne trods alt fået lov til atter at modtage deres kunder, så timingen lader til at være ganske fornuftig.