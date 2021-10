Jeppe Trolle mener, at han som ny borgmester kan skabe et bedre og bredere samarbejde i Roskilde Byråd. Foto: Jan Partoft

Jeppe Trolle vil være borgmester: Jeg kan samarbejde med alle

02. oktober 2021

- Jeg kan samarbejde med alle partier i Roskilde Byråd og vil gerne være borgmester, hvis der er tilstrækkelig opbakning sådan en form for bredt samarbejde.

Sådan forklarer den 62-årige gymnasielærer, Jeppe Trolle, der på ny er De Radikales spidskandidat ved kommunevalget i november.

Han ønsker fremfor alt at få gjort op med Socialdemokratiets dominerende rolle i Roskilde, siden daværende borgmester Joy Mogensen for fire år siden hentede næsten halvdelen af stemmerne og over halvdelen af byrådets 31 medlemmer ved sidste valg.

- I de sidste fire år har S været så store, at de blev helt uomgængelige og sad på næsten alle poster som udvalgsformænd. I grunden har jeg ikke noget specielt imod socialdemokraterne, men de har været så dominerende, at alle andre partier hele tiden har været nødt til at forholde sig til dem.

- Nu håber jeg, at vi kan få et mere 'balanceret byråd', hvor alle vi andre partier også kan spille en større rolle, fordi der bliver flere muligheder for at skabe flertal. På den måde får de øvrige partier mulighed for at spille en mere aktiv rolle, og det er sundt for demokratiet, forklarer Jeppe Trolle.

Nyt valgsamarbejde Op til dette valg er Jeppe Trolle og De Radikale gået i valgsamarbejde med Venstre, Konservative og Kristendemokraterne.

Denne konstellation er opstået, efter at De Radikale ved sidste valg var i samarbejde med SF og Konservative. Det viste sig at være størst fordel for sidstnævnte, der fik to pladser i byrådet, mens de to andre hver måtte nøjes med én.

Denne gang ønskede SF derfor at være sammen med det andet venstrefløjsparti Enhedslisten, som ikke ville have de radikale med, fordi der så ikke var garanti for, at stemmerne gik til en 'rød borgmester'.

Derfor stod Trolle så alene tilbage, og da et samarbejde med DF, LA og Nye Borgerlige ikke var en politisk mulighed, valgte han og De Radikale så at gå sammen med Venstre, Konservative - og senest Kristendemokraterne.

- Mit formål er ikke at lave en modsat blokpolitik, men at skabe en 'stærkere politisk midte', så vi kan få et bredere samarbejde i byrådet, understreger Jeppe Trolle nu.

Ingen fine fornemmelser Hvis Trolle skal blive borgmester, skal han dog samle opbakning fra hele den borgerlige fløj - lige fra V-K og til Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt Nye Borgerlige, hvis de kommer ind denne gang.

- Men jeg har heller ikke nogen fine fornemmelser. Som et lille parti, der denne gang forhåbentlig kan få valgt to til byrådet, kan vi lettere skabe et samarbejde og f.eks. sørge for, at alle partier kan være med til at besætte de vigtige poster som udvalgs-formænd, forklarer han.

En bedre folkeskole Et kardinalpunkt for Jeppe Trolle er at få skabt en bedre folkeskole. Lige fra begyndelsen var han imod folkeskolereformen fra 2013, selv om hans eget parti var med i den.

- I virkeligheden var det jo en helt forkert tankegang, når man troede, at eleverne ville lære mere, fordi de var længere tid i skole. Ikke mindst fordi lærerne, der skulle udføre opgaven i praksis', netop var blevet 'slået oven i hovedet' med et regeringsindgreb, der tvang dem til at stå mere ved tavlen og gav mindre tid til forberedelse.

- Det kunne jo aldrig gå godt og gjorde det heller ikke. Derfor er mange skoler også på vej tilbage til kortere undervisningstid. Vi har brug for mere kvalitet i timerne fremfor lange dage, siger Trolle.

- Så får børnene samtidig bedre tid til at dyrke sport og andre fritids-interesser, hvilket også fremmer deres udvikling og gør det lettere for dem at lære.

8For mange skoler Jeppe Trolle mener, at resultaterne i de lokale folkeskoler i dag er for dårlige, i betragtning af, at Roskilde er en af de kommuner i landet, der bruger allerflest penge på området.

- Men vi har for mange små skoler og for små klasser, så 'leverpostejen bare bliver smurt alt for tyndt ud'. Det giver ikke kvalitet, viser alle undersøgelser.

Her peger Trolle bl.a. på Vor Frue Skole, der er alt for lille og dyr i drift. Han mener også, det er forkert, når der indenfor en radius af kun en kilometer er hele tre skoler ved Jyllinge og Gundsømagle.

- Men det har man ikke gjort noget ved, fordi dette område nu er 'politisk overrepræsenteret' i byrådet. Resultatet er, at skolebørn og forældre i resten af kommunen betaler prisen for at opretholde en alt for dyr og uhensigtsmæssig struktur, mener han.

For langsom med miljøet Jeppe Trolle har ligeledes gjort 'grøn omstilling' til en mærkesag for De Radikale.

- Ofte synes jeg, at de øvrige partier i byrådet - også dem der kalder sig 'grønne' - er alt for fodslæbende. Men vi må videre, og der er i hvert fald brug for en indsats, kan de fleste vel efterhånden indse.

tk Blå bog

Navn: Jeppe Trolle

Født:1969

Opvokset i Køge.

Faderen var cand..polit. og moderen hospitals- laborant.

Matematisk-fysisk student fra Køge Gymnasium.

Læste på RUC til cand.scient-sam. indenfor forvaltning og filosofi.

Har siden arbejdet medat undervise mange steder, både gymnasielt og i folkeskolen.

Underviser nu i samfundsfag på Frederikssund Gymnasium.

Flyttede første gang til Roskilde i 2003 og bor nu med familien i Viby.

Meldte sig 2002 ind hos De Radikale, fordi han syntes, det var for meget med Anders Fogh som statsminister.

2005 stillede første gang op for Radikale til Roskilde Byråd og fik flest stemmer. Men han blev ikke valgt, fordi der var partiliste.

2013 valgt for De Radikale til byrådet, da der var blevet sideordnet opstilling.

Valgt på ny i 2017 og genopstiller i år som partiets spidskandidat.