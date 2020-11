Jeppe Trolle (R) ønsker: En grøn valgalliance

Roskildes radikale byrådsmedlem Jeppe Trolle vil helst i valgsamarbejde med SF og Alternativet, men kan blive nødt til at vælge andre muligheder.

Roskilde - 25. november 2020 kl. 12:07

Byrådsmedlem Jeppe Trolle og Roskilde Radikale foretrækker en såkaldt 'grøn valgalliance' med SF og Alternativet op til kommunevalget i efteråret 2021.

Trolle mener, at han dermed har bedre muligheder for at få en afgørende midterposition og måske endda blive ny borgmester, placeret mellem de røde og den borgerlige fløj i Roskilde Byråd.

Under alle omstændigheder ønsker han at stoppe Socialdemokratiets dominerende position efter de mange stemmer til Joy Mogensen ved det seneste valg.

I øjeblikket venter han på en afklaring hos SF, der står til en betydelig fremgang til 2 eller tre pladser i byrådet ved næste valg. Folkesocialisterne diskuterer i øjeblikket, om det skal gå i et rødt valgforbund med Enhedslisten eller i en grøn alliance med Radikale.

Borgmestervalget

For SF er det være afgørende, at der fortsat kommer en rød borgmester i Roskilde. Partiet er under ingen omstændigheder interesseret i at hjælpe Trolle til at blive borgmester, hvis han derefter kan indlede et samarbejde med den borgerlige fløj og regere sammen med dem.

Derfor kan Jeppe Trolle øge chancerne for en SF-R-alliance, hvis han garanterer igen at stemme for socialdemokraten Tomas Breddam som borgmester.

Vælger SF i stedet at gå sammen med Enhedslisten i en ren rød alliance, som samlet kan opnå 4-5 mandater, står Trolle og De Radikale alene tilbage.

Så kan han selvfølgelig vælge at indgå i et samarbejde med det store socialdemokratiske regeringsparti, men sådan en alliance er ikke særlig fristende, fordi det altid er den store partner, som har størst fordel af valg-matematikken i sådan et valgforbund.

Taler med V og K

Jeppe Trolle har samtidig talt med Venstre og Konservative, der allerede har lavet et indbyrdes valgsamarbejde, om en mulig større alliance. Den kan blive interessant, fordi de to partier nok ikke har store chancer for at få flertal alene - heller ikke med hjælp fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Selv forventer Jeppe Trolle, at De Radikale i Roskilde kan få både to eller tre mandater ved det kommende valg, efter at stemmeslugeren Joy Mogensen nu er væk.

- Vi får et helt anderledes byråd efter det kommende valg, og vi har is i maven, mens vi afventer udviklingen, forklarer han.

tk