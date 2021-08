Under corona fik Jeannette Stigaard lavet sin carport i Himmelev om til et træningsskur, så hun fortsat kunne lave træninger med sine klienter. Foto: Emilie Hynne

Jeannette er gået fra træning hjemme i carporten til at få eget studio

Roskilde - 08. august 2021

- Det er en kæmpe drøm, der er blevet til virkelighed, siger Jeannette Stigaard om sine nye lokaler i Roskilde, hvor hun fremover vil tilbyde personlig træning og kostvejledning for op til fire personer ad gangen.

Hun er kendt ansigt i det lokale fitnessmiljø, hvor hun gennem de sidste 20 år har været instruktør hos blandt andet Hard Work i Algade og Fitness.dk på Ro's Torv, inden hun i 2015 lejede sig ind hos Go2Fitness på Industrivej som personlig træner med sit firma Hos Stigaard.

Det gik fint, lige indtil corona ramte hele fitnessbranchen med et slag i mellemgulvet og fik alt til at gå i stå. Jeannette Stigaard fandt dog ud af, at hun godt måtte fortsætte med en-til-en træning, og så tog hun en hurtig beslutning.

- Jeg fik simpelthen bygget carporten hjemme i Himmelev om til et træningsskur på 12 m2, og her var min far og min mand uundværlige. Jeg fik også sat udstyr op i haven og købte gamle traktordæk af Superdæk. Så tre måneder efter nedlukningen kunne jeg igen tilbyde mine klienter træning, fortæller hun.

Tiden er inde Til Jeannette Stigaards glæde viste det sig, at folk ikke havde noget imod at træne hjemme i hendes carport, selv om det betød, at de skulle ind i huset for at låne toilettet, mens samtaler måtte foregå inde i stuen med de øvrige medlemmer af familien i nærheden.

- Det var en kæmpe succes. Folk elskede mit skur og min have, og nogen af dem har sagt, at de kommer til at savne det. Jeg fandt ud af, at jeg godt kan selv, og det gav mig blod på tanden, siger hun.

Siden Jeannette Stigaard blev uddannet som aerobicinstruktør i 2001, har hun haft drømmen om at åbne sit eget sted. Men i mange år havde hun det kun som en hobby ved siden af sit arbejde i medicinalbranchen, hvor hun brugte sin uddannelse som markedsføringsøkonom. I 2015 tog hun dog springet og blev personlig træner på fuld tid, og nu er tiden inde til at tage det næste skridt.

- For tre år siden var børnene for små til, at jeg kunne gøre det, men nu er de blevet halvstore, og jeg har tiden og overskuddet. Jeg fylder snart 41, og jeg har altid været typen, der bare springer ud i det. Da jeg sagde mit job op i medicinalbranchen, var det uden at have andet på hånden, og hvis det her ikke går, kan jeg altid vende tilbage til skuret, siger hun.

Jeannette Stigaard har været instruktør og træner i diverse fitnesscentre i Roskilde de sidste 20 år. I 2015 sprang hun ud som selvstændig med firmaet Hos Stigaard, der tilbyder personlig træning. Foto: Mie Neel

Ro på Jeannette Stigaard er dog ret fortrøstningsfuld på sine egne vegne. Hun har overtaget et lokale på Metalvej 7, hvor der tidligere har været yoga-studio, så det har ikke krævet den helt store ombygning, og hun har mange trofaste kunder.

- Det giver noget ro på, at jeg allerede har 30 kunder frem for, hvis jeg skulle starte helt fra nul, siger hun.

Hendes tro på fremtiden bunder også i, at hun kan mærke, at markedet har ændret sig, og der er flere og flere, som begynder at bruge personlige trænere.

- Det er blevet mere og mere normalt i forhold til tidligere. Jeg er heldig, at mine kunder holder ved mig, men jeg er heller ikke fanatisk, og du vil aldrig høre mig sige, at noget er forbudt. Der skal være plads til fredagsslik med ungerne eller et glas rødvin, og jeg kan så hjælpe med, at du får redskaberne til at skabe plads til det ekstra stykke kage, uden at det går ud over vægten. Jeg taler heller aldrig om kur, i stedet siger jeg, at jeg arbejder med livsstilsændring, siger Jeannette Stigaard.

Jeannette Stigaard har i mange år drømt om at få sit eget sted, og nu har hun åbnet Hos Stigaard på Metalvej 7 i Roskilde, hvor hun kan lave personlig træning for op til fire personer. Foto: Mie Neel

Udendørs anlæg efterlyses Selv om Jeannette Stigaard kun har plads til fire personer i sine nye lokaler på Metalvej, laver hun også udendørs fællestræninger for hold på 30-40 personer. Det er noget, der har taget endnu mere fart under corona, hvor smitterisikoen har været mindre ved at dyrke motion ude i det fri.

Fællestræninger foregår forskellige steder i Roskilde så som i Folkeparken, på Vigen eller på Dyrskuepladsen, men det giver dog udfordringer i de måneder, hvor det bliver tidligt mørkt.

- Vi kan godt bruge et udendørs træningsanlæg, der er belyst om aftenen, og som står et sted, hvor vi ikke generer nogen, siger Jeannette Stigaard.

Det var netop den manglende belysning, der i efteråret 2018 fik hende til at tage et hold med over i p-huset på Sortebrødre Plads, som på det tidspunkt stod rimelig tomt. Træningen førte dog til en artikel i Roskilde Avis, fordi en nabo følte sig generet af lyden, så i stedet rykkede holdet ned i kælderen.

Derudover arrangerer Jeannette Stigaard boot camps i Marbella i Spanien og skal derned i næste måned med et hold på 22 kunder efter, at sidste års tur måtte aflyses.