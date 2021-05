Jeanette på Rådhuskælderen: Håber på genåbning tirsdag

Ejeren af Rådhuskælderen Jeanette Dalsgaard håber nu på, at hun igen kan åbne restauranten på tirsdag, efter at flere af hendes ansatte blev smittet af en corona-ramt gæst i sidste weekend.

Jeanette Dalsgaard sørgede så for, at alle de 18 ansatte på restauranten er blevet PCR-testet. Her viste det sig i første omgange, at én var corona-ramt, og siden er et par yderligere tllfælde dukket op.