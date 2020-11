Jeanette i Rådhuskælderen: - Mere trygt at spise ude

- I virkeligheden er det mere trygt at spise ude på en restaurant, end at invitere gæster privat derhjemme.

- Men når jeg taler med dem, kan de udmærket se, at det er mere sikkert at afholde det i mindre grupper hos os eller kollegerne.

- I en del tilfælde har jeg overbevist kunderne om, at de alligevel godt kan gennemføre deres arrangementer. En rund fødselsdag kan jo godt skæres op i flere afdelinger, og så får man oven i købet bedre tid til at tale med hver enkelt.

Jeanette Dalsgaard opfordrer alle roskildensere, der har mulighed for det, til at gå ud og spise i mindre grupper - og i det hele taget gå i byen for at holde bedst muligt liv i Roskilde.